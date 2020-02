SHW AG erreicht ihre Ziele

Aalen

Nach der Übernahme durch den österreichischen Industriellen Stefan Pierer und einigen Rückschlägen in Form von Umsatz- und Gewinnwarnungen in den vergangenen Jahren, bleibt die SHW AG im zweiten Jahr in Folge in ruhigem Fahrwasser. Wie das Unternehmen mitteilt, hat man im Jahr 2019 die Umsatz- und Gewinnziele wie schon 2018 erneut erreicht.

Der Automobilzulieferer von CO2-relevanten Pumpen und Motorkomponenten sowie Verbundbremsscheiben hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 2,7 Prozent auf 432,4 Millionen Euro gesteigert. „Angesichts des sehr herausfordernden Automotivgeschäfts sind wir sowohl mit der Umsatzentwicklung als auch mit der Ergebnisqualität sehr zufrieden“, sagt Wolfgang Plasser, Vorstandsvorsitzender der SHW AG mit Sitz in Wasseralfingen.

Besonders erfreulich haben sich laut Plasser die internationalen Standorte und das Bremsscheibengeschäft entwickelt. Der operative Gewinn (Ebitda) liegt bei 41,5 Millionen Euro. Rechnet man die Sondereffekte des Jahrs 2018 heraus, macht das einen stattlichen Zuwachs von mehr als zehn Millionen Euro. Das Konzernjahresergebnis verdreifachte sich auf 9,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,54 Euro. Dennoch will das Unternehmen nur eine Dividende von vier Cent je Anteilschein ausschütten.

Die Dividende soll dauerhaft niedriger sein

Der Grund: Plasser will die Finanzierungskraft des Konzerns weiter stärken. Gleichzeitig schlägt der Vorstand dem Aufsichtsrat vor, die Dividendenpolitik der vergangenen Jahre zu revidieren. Bislang hatte das Unternehmen 30 bis 40 Prozent des Konzernergebnisses an seine Anteilseigner ausgeschüttet. Das ist dem Vorstand zu viel. Die Transformation in der Automobilindustrie werde auch in Zukunft zu einem erhöhten Investitionsbedarf führen, so das Argument des Führungsgremiums.

Noch wachsen beide Bereiche des Unternehmens. Die größte Sparte, Pumpen und Motorkomponenten, erzielte 2019 einen Umsatz von 312,8 Millionen Euro und liegt damit nur knapp oberhalb des Vorjahres. Immerhin hat die chinesische Tochtergesellschaft den Umsatz- und Ergebnisbeitrag deutlich gesteigert. Auch die die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der ausländischen Tochtergesellschaften in Kanada, Brasilien und Rumänien sei erfreulich verlaufen, so die AG.

Wir sind mit der Umsatzentwicklung und Ergebnisqualität sehr zufrieden. Wolfgang Plasser

Vorstandschef SHW AG

Unternehmen hat mehr als 50 Millionen Euro investiert

Allerdings durfte sich angesichts des Strukturwandels in der Autoindustrie hin zur Elektromobilität der Druck auf die Sparte weiter erhöhen. Umso erfreulicher ist es für die SHW, dass sich der Geschäftsbereich Bremsscheiben prächtig entwickelt. Zwar lag der Bremsscheibenabsatz mit rund 3,9 Millionen Stück auf Vorjahresniveau. Der Verkauf von Verbundbremsscheiben erreichte aber mit 1,1 Millionen Stück – rund ein Viertel mehr als noch im Vorjahr – einen neuen Rekordwert. Das führt zu einem kräftigen Umsatzplus von 9,5 Prozent auf 119,6 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte sogar um ein Drittel auf 15,5 Millionen Euro zu. Zum Vergleich: Das nach Umsatz rund dreimal größere Geschäft mit Pumpen und Motorkomponenten kam 2019 auf ein Ebitda von 26,4 Millionen Euro.

SHW erwartet weiteres Umsatzwachstum

Um den Transformationsprozess in der Autoindustrie zu bewältigen, investiert das Unternehmen weiter kräftig. Allein ins Geschäft mit Pumpen und Motorkomponenten flossen rund 39 Millionen Euro, fünf Millionen mehr als noch im Vorjahr. Davon entfielen 4,5 Millionen Euro auf Forschung und Entwicklung. Zudem baute das Unternehmen unter anderem neue Montagelinien auf und ließ eine neue Lager- und Logistikhalle in Wasseralfingen errichten. In der Bremsscheibenparte investierte SHW 12,5 Millionen Euro in Bearbeitungslinien, Automation sowie ein neues Sozialgebäude.

Für 2020 erwartet das Unternehmen einen moderat höheren Umsatz. Die Erlöse sollen sich im Korridor zwischen 430 und 450 Millionen Euro, die Ebitda-Marge erneut in einem Bereich zwischen 8,5 und 10 Prozent bewegen.