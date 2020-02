Bahnmayer ausgezeichnet

Schwäbisch Gmünd

Die meisten Firmen machen eine Pressekonferenz, wenn sie das erste Mal als „Traumfirma“ ausgezeichnet werden. Das sagt Georg Paulus, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Traumfirma. „Dass ein Unternehmen zehn Jahre wartet, ist ungewöhnlich.“ So geschah es aber mit der Druckerei Bahnmayer in Schwäbisch Gmünd. Seit zehn Jahren bewähren sie sich als „Traumfirma“.

Die Auszeichnung wird von Georg Paulus verliehen, allerdings stellt er klar: „Nicht jeder bekommt ein Zertifikat, nur weil er einmal ein Seminar mit mir gemacht hat.“ Denn letztendlich entscheiden die Mitarbeiter der entsprechenden Unternehmen, ob ihr Arbeitgeber das Prädikat „Traumfirma“ verdient.

Mittels anonymer Umfragen werden Punktzahlen in verschiedenen Kategorien ermittelt. Die Angestellten bewerten zum Beispiel das Betriebsklima oder die Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Betriebs. Um die Auszeichnung nach Hause zu holen, muss die durchschnittliche Punktzahl bei 75 Prozent liegen. Die Firma Bahnmayer erzielte eine Wertung von 89 Prozent. Das Hauptaugenmerk seiner Arbeit wirft Paulus auf die zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Denn für ihn gebe es in allen Firmen dieselben Probleme: die Egos der Angestellten und zu geringe Wertschätzung für die Mitarbeiter. „Wenn das Menschliche passt, regelt sich der Rest wie von selbst“, sagt Paulus.

Ich bin heute hier, weil ich das alles großartig finde. Richard Arnold

Oberbürgermeister

Diese Probleme suche man bei der Firma Bahnmayer allerdings vergeblich. Denn mit ihren 89 Prozent bei der letzten Bewertung belegt sie Platz zwei der Top-Ten-„Traumfirmen“ in Deutschland. Darauf ist auch Oberbürgermeister Richard Arnold stolz: „Ich bin heute hier, weil ich das alles großartig finde. Mit der Druckerei Bahnmayer haben wir in Gmünd eine tolle Firma.“

1961 gegründet

1961 wurde die Druckerei in Gmünd gegründet. Auch die Mitarbeiter sind für Arnold ein wichtiger Teil: „Dass die Firma so gut läuft, ist auch Euer Verdienst.“ Für den OB habe es die Druckerei Bahnmayer geschafft, als „gesunde Firma“ in eine neue Zeit zu kommen. Das sei gerade bei Druckereien nicht selbstverständlich, da die Branche wegen der Digitalisierung in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Auch abseits der Auszeichnung erntet Jürgen Bahnmayer viel Lob für sein Unternehmen. Der Druckmaschinenhersteller Heidelberg ist langjähriger Partner der Druckerei Bahnmayer. „Ich finde es toll, dass man sich als Unternehmen dieser Herausforderung stellt“, sagt Timo Mayer von der Firma Heidelberg. „Man sagt oft, dass nur die großen Konzerne überleben. Hier sieht man, dass das nicht so ist.“