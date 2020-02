Waldhäuser Kampa erweitert die Geschäftsführung

Aalen-Waldhausen

Georg Hammerstingl wird ab sofort die Geschäftsführung der KAMPA GmbH für die Bereiche Marketing und Vertrieb erweitern. Zusammen mit Josef Haas und Robert Knittel bildet er zukünftig die Geschäftsführung.

Durch die Verstärkung werden die Geschäftsbereiche neu geordnet, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Der alleinige Gesellschafter Josef Haas zeichnet in Zukunft für die Bereiche Baumanagement, Kunden-Service, Einkauf und Technik verantwortlich. Außerdem werde er sich wieder verstärkt auf die Weiterentwicklung und die visionäre Ausrichtung der gesamten Gruppe fokussieren, so Kampa. Haas übernimmt außerdem die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung.

Robert Knittel ist weiterhin verantwortlich für den kaufmännischen Part und somit für die Bereiche Finanzen, Personal und Controlling. Der Neue in der Runde gehört arbeitet seit fast 10 Jahren für das Unternehmen.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Georg Hammerstingl einen geschätzten und langjährigen Wegbegleiter mit in die Geschäftsführung berufen konnten. Wir zwei Niederbayern sind bereits ein eingespieltes Team und werden auch in der Dreifachspitze perfekt zusammenarbeiten.“ erklärt Josef Haas, geschäftsführender Gesellschafter.

Angefangen hatte Hammerstingl 2012 als Verkäufer im Musterhaus Poing, war ab 2013 dann Verkaufsleiter für Bayern. Im Jahr 2016 wurde er Vertriebsleiter für Bayern und Baden-Württemberg und seit August 2018 zeichnet er als Vertriebsleiter für ganz Europa die Verantwortung. Er kenne durch diese Laufbahn alle Stationen des Vertriebs „von der Pike auf“, so das Unternehmen. Neben seiner bisherigen Verantwortung für den Vertrieb wird er in Zukunft auch das Marketing verantworten.

Mit der Zusammenfassung der Bereiche Marketing und Vertrieb in einen Verantwortungsbereich will Kampa eigenen Angaben zufolge die Positionierung im Markt und im Wettbewerbsumfeld stärken. Die Marke soll auch in Zukunft im Feld der ökologischen und nachhaltigen Hausbauer platziert bleiben, die Marktführerschaft im Bereich der Plusenergiehäuser weiterhin ausgebaut werden. „Unsere Häuser verbrauchen weniger Energie als sie selbst erzeugen“, so Hammerstingl. „Der konsequente Einsatz von Holz als Baustoff und nachhaltigen Dämmstoffen zeigt unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Ressourcen unserer Erde. Diese starke Basis werden wir auch in Zukunft für unsere Markenpositionierung und die strategische Ausrichtung nutzen“, erklärt der neue Geschäftsführer.

Die gesamte Kampa-Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 500 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 138 Millionen Euro.