Varta verdoppelt Gewinn

Ellwangen

An der Börse gab es zuletzt reichlich Gegenwind für die Varta AG - vom Erfolgskurs hat dieser das Unternehmen letztlich nicht abgebracht. Laut jüngsten, vorläufigen Zahlen hat das Unternehmen das schon im vergangenen Jahr hohe Umsatz- und Ergebniswachstum nochmals gesteigert.

Der Umsatz wächst um rund ein Drittel von 272 auf 364 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) verdoppelt sich sogar von 50,2 auf 98 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge liegt somit bei 26,9 Prozent. „Wir haben das hohe Wachstumstempo im letzten Geschäftsjahr weiter gesteigert und die Profitabilität erneut sehr deutlich verbessert“, erklärt Finanzchef Steffen Munz. Vorstandschef Herbert Schein sagt: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere mehrfach angehobene Prognose nochmals übertroffen. Durch den massiven Kapazitätsausbau werden wir unser Wachstum bei Lithium-Ionen Zellen weiter wesentlich beschleunigen.“

Wesentlicher Wachstumsfaktor soll eine neue Generation von Lithium-Ionen-Zellen sein, die laut Varta eine um 30 Prozent höhere Energiedichte verfügen. „Somit bauen wir unseren Technologievorsprung weiter deutlich aus“, so Schein weiter.

Entsprechend optimistisch geben sich Schein und Munz, was die Zukunft des Unternehmens angeht. „Wir blicken sehr zuversichtlich in das Jahr 2020. Dank des sehr hohen Auftragsbestands werden wir das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020 nochmals beschleunigen.“ Um das Wachstum stemmen zu können, hatte Varta erst vor wenigen Wochen angekündigt, rund 125 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Ellwangen und Nördlingen zu investieren.

Im vergangenen Geschäftsjahr war es vor allem das Segment Microbatteries, das kräftig gewachsen ist. Die hohe Nachfrage nach den Energiezellen, die etwa in kabellosen Kopfhörern zum Einsatz kommen, ließ den Umsatz um 38 Prozent auf 302 Millionen Euro ansteigen. Das Geschäft trägt einen Großteil des Gewinns, genauer: 95 der 98 Millionen verdienten Euro resultiert aus dieser Sparte.

Wir haben die Profitabilität sehr deutlich verbessert. Steffen Munz

Varta-Finanzchef

Beide Konzernbereiche haben deutlich zugelegt

Bei den Hörgeräte-Batterien habe man die weltweit marktführende Position „in einem strukturell wachsenden Markt weiter ausgebaut“, so Varta. Der Konzern profitiere derzeit vom Trend zu wiederaufladbaren Hörgeräten und dem unterjährig angelaufenen Neugeschäft mit einer führenden US-amerikanischen Handelskette.

Ebenfalls gewachsen, wenn auch nicht so stark, ist der zweite Konzernbereich „Power & Energy“. Hier steht ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 62 Millionen Euro zu Buche. Das bereinigte Ebitda lag bei vier Millionen Euro. Das Segment hat insbesondere von einem neuen Kundenauftrag im Bereich der Batteriepacks mit einem deutschen Premiumhersteller für Elektrogeräte profitiert. Dabei es handelt es sich um den Miele-Konzern.

Die Börse reagierte positiv auf die guten, vorläufigen Zahlen. Die Aktie legte im Verlauf des Montags um rund sieben Prozent auf 84 Euro zu.