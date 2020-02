EnBW ODR als Lokalversorger ausgezeichnet

Ellwangen. Die EnBW ODR gehört zu den Top-Lokalversorgern 2020 in Deutschland und darf aufgrund der hervorragenden Leistungen das Gütesiegel Top-Lokalversorger für Strom und Gas verwenden. Das teilt das Ellwanger Energieunternehmen mit.

Ein unabhängiges Energieverbraucherportal vergibt diese Auszeichnung jedes Jahr an die drei besten Versorger der jeweiligen Region. Dieses Portal ist laut ODR das einzige Verbraucherportal, das nicht nur den Preis des Anbieters bewerte, sondern auch Kriterien berücksichtige wie Kundenzufriedenheit, Datensicherheit und Klimaschutz sowie Zukunftsthemen wie Energieeffizienz, Bürgerbeteiligung oder Digitalisierung. Positiv abgeschnitten habe die ODR insbesondere durch kundenfreundliche Faktoren im Bereich der Preis- und Tarifkomponenten. Diese seien übersichtlich auf der ODR-Website eingebunden. Durch die Förderung von Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region sowie das Engagement für eine zukunftsorientierte Energieversorgung habe die ODR auch im Bereich der Ökologie und Zukunftsthemen. Die ODR versorgt in der Region Ostwürttemberg und Donau-Ries rund 200 000 Kunden in 120 Kommunen mit Strom, Gas, E-Wärme und energienahen Dienstleistungen.