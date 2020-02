Erfolgreiches Gipfeltreffen

Schwäbisch Hall. Die Design-agentur Ottenwälder und Ottenwälder hat auf dem diesjährigen Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall zum zehnten Mal ihre Gestaltungskompetenz präsentiert. Das Expertenteam aus Schwäbisch Gmünd begeisterte die Gäste aus von der Wichtigkeit des Industriedesigns für die Wertschöpfung in der Produktentwicklung. Geschäftsführerin Petra Kurz-Ottenwälder erläuterte das Design des für den westfälischen Leuchtenhersteller Hoffmeister entworfenen und vom iF DESIGN AWARD 2019 ausgezeichneten Strahlers „li.co“.