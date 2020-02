Heimatsmühle auf der Biofach

Nürnberg. Vom 12. bis 15. Februar 2020 treffen sich alle namhaften Hersteller der Bio-Branche auf der Weltleitmesse Biofach in Nürnberg. Der größte internationale Branchenkongress für Biolebensmittel und Naturkosmetik tagt zum 31. Mal. Auch dieses Jahr präsentiert sich in Halle 6 das Aalener Unternehmen „BioKorn“, ein Tochterunternehmen der Aalener Heimatsmühle, wieder mit einem eigenen Stand. Die Biofach ist die optimale Plattform für uns, potenzielle Neukunden, Lieferanten und Geschäftspartner zu treffen“, so Geschäftsführer Franz Xaver Ladenburger.