Infoabend zu Studium neben Beruf

Aalen. Wer das Programm „Studium & Ausbildung Dual“ beim Graduate Campus Hochschule Aalen erfolgreich beendet hat, besitzt Vorteile für den Arbeitsmarkt: eine abgeschlossene Ausbildung, einen Hochschulabschluss der Hochschule Aalen sowie bereits mehrjährige Berufserfahrung. Seit zwei Jahren können junge Menschen in ihrem letzten Ausbildungsjahr ein berufsbegleitendes BWL-Studium am Graduate Campus Hochschule Aalen beginnen. Am Dienstag, 4. Februar, informiert der Graduate Campus Hochschule Aalen über die Bachelor-Studienangebote. Die Informationsveranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Hochschule, Beethovenstraße 1.

„Studium & Ausbildung Dual“ eignet sich für Berufsschüler der Ausbildungsberufe Bankkauffrau/-mann, Industriekauffrau/-mann und Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel der Kaufmännischen Schule in Aalen, Ellwangen oder Schwäbisch Gmünd. In Kooperation mit dem Ausbildungsbetrieb wird ein Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (BA) an der Hochschule Aalen erworben.

Mehr Infos über die Angebote gibt es unter graduatecampus.de. Bei Fragen gibt Janina Bohler telefonisch unter 07361 / 576 4981 oder per E-Mail an janina.bohler@hs-aalen.de Auskunft.