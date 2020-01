Zeiss aktualisiert Jäger-App

Oberkochen. Der Oberkochener Optikkonzern Zeiss hat eine aktualisierte App für Jäger vorgestellt. In der kostenlos verfügbaren App sei es möglich, ein eigenes Profil anzulegen und sich mit Freunden zu vernetzen, so der Konzern. Mit dem Update lassen sich nun alle Einträge des Jagdtagebuchs, Ballistik und Ausrüstung mit Freunden oder in individuellen Gruppen teilen. Alle geteilten Einträge erscheinen im Newsfeed und können kommentiert oder mit einem Like versehen werden. Infos gibt es unter hunting.zeiss.com.