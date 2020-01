Workshops zu Druckluft

Aalen. Im Rahmen des Energie-scout-Projekts der IHK Ostwürttemberg finden in diesem Jahr mehrere Druckluft-Praxisworkshops statt. Unternehmen können ihre Azubis jetzt schon anmelden. Im Praxisworkshop werden Kenntnisse über Druckluftsysteme und die Kosten von Druckluftleckagen vermittelt. Die eintägigen Praxisworkshops finden am 16. und 17. März, am 27. und 28. Juli sowie am 28. und 29. September statt. Alle Seminare sind jeweils von 7.40 Uhr bis 14.30 Uhr im IHK-Bildungszentrum Aalen, Blezingerstraße 3. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 75 Euro. Anmeldung unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennummer: 135132838.