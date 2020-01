Schleich mit neuem Rekord

Schwäbisch Gmünd

Seit Montag gastiert wieder die weltweite Spielwarenindustrie bei der größten Branchenmesse in Nürnberg. Der größte Spielzeughersteller der Region, die Schleich-Gruppe, hat anlässlich des Ereignisses seine Jahreszahlen veröffentlicht. Die Gmünder bleiben auf stabilem Wachstumskurs. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr um elf Prozent auf den neuen Rekordwert von 200 Millionen Euro gestiegen.

Laut Angaben des Unternehmens wachse man damit deutlich stärker als der Markt. Entsprechend habe man den Anteil am deutschen Spielwarenmarkt von 3,6 Prozent auf 3,9 Prozent erhöht. Die Branche war im vergangenen Jahr um drei Prozent gewachsen. Noch stärker als im Heimatmarkt – und ebenfalls im zweistelligen Bereich – ist der Umsatz des Unternehmens in den Frankreich und Großbritannien gewachsen.

Als Grundlage des Wachstums macht Schleich-Chef Dirk Engehausen zum einen den Erfolg der klassischen Schleich-Figuren sowie den kontinuierlichen Ausbau der Spielwelten aus. Die Produktlinie „Bayala“ hat etwa vom ersten eigenen Kinofilm, der vergangenes Jahr veröffentlicht wurde, profitiert. Auch die Pferde-Themenwelt „Horse Club“ hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Drei Artikel schafften es im Jahr 2019 in die Top 25 des deutschen Spielwarenmarktes. Auch die Fantasy-Spielwelt „Eldrador“, die sich vorrangig an Jungen richtet, sowie die klassischen Bereiche „Wild Life“ und „Farm World“, zu denen die klassischen Schleich-Tierfiguren gehören, hätten laut Schleich zum Umsatzplus beigetragen.

Im aktuellen laufenden Geschäftsjahr will Schleich das Wachstumstempo fortsetzen. Die Marke soll künftig verstärkt für ein weltweites Publikum weiterentwickelt werden, um Schleich „in eine neue Phase des internationalen Wachstums zu führen“, wie das Unternehmen formuliert. Das soll auch dank des neuen Investors Partners Group gelingen, der die Mehrheit an Schleich im vergangenen Jahr für eine nicht genannte, aber wohl deutlich dreistellige Millionensumme übernommen hatte. Weitere Gesellschafter sind das Management-Team rund um Geschäftsführer Dirk Engehausen. Zudem plane man, in die Entwicklung des Online-Vertriebs und weitere Produktinnovation zu investieren, „um die Marktposition der Kernprodukte zu stärken“.

Neben den klassischen Spielfiguren gewinnt für Schleich die digitale Komponente immer mehr an Bedeutung. „In diesem Rahmen durchdenken wir viele neue Ideen – ob weitere Filme, eine TV-Serie oder Apps“, sagt Engehausen. Dazu würden derzeit Gespräche geführt. Engehausen erklärt jedoch: „Solche Entscheidungen erfordern erhebliche Investitionen und entsprechende Planungen.“

Erste Produktneuheiten hat Schleich bereits zu Jahresbeginn, passend zur Spielwarenmesse, auf den Markt gebracht. Ein Schwerpunkt liege 2020 auf dem Themenbereich „Wild Life“. Auch für die „Dinosaurs“-Welt soll es neue Figuren und Spielewelten geben. Passend zum 85-jährigen Geburtstag in diesem Jahr bringt man eine eigens dafür entwickelte Variante des klassischen Schleich-Löwen in limitierter Auflage auf den Markt.

Parallel will Schleich das Geschäft mit den eigenen Lizenzen weiter ausbauen und neue Partner gewinnen. Geplant sind rund um die Spielfiguren unter anderem Bücher, die DVD-Veröffentlichung von „Bayala“ sowie ein neues Videospiel.