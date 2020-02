Raiba Westhausen will eigenständig bleiben

Westhausen. Eine eigenständige, schlagkräftige und wendige Bank für Westhausen und Umgebung bleiben: Das ist das klare Ziel der Raiffeisenbank Westhausen. Die Vorstände Gerd Rothenbacher und Werner Schneider sowie Aufsichtsratschef Karl Kucher betonten dies bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für 2019 – im Hinblick auf mögliche Fusionen mit Nachbarbanken.

„Wenn wir die kommenden fünf Jahre betrachten, sehen wir Chancen, eigenständig zu bestehen – das ist unser erklärtes Ziel, auch wenn es hart wird“, sagte Karl Kucher. Als Fusionskandidat gehandelt wird die Bank mit drei Geschäftsstellen in Westhausen, Dalkingen und Lippach, 30 Mitarbeiter-Vollzeitstellen und fünf Auszubildenden vor allem wegen ihrer Größe: Die Bilanzsumme, im vergangenen Jahr von rund 212 auf gut 220 Millionen Euro gestiegen liegt weit unter dem Durchschnitt baden-württembergischer Genossenschaftsbanken von einer Milliarde Euro.

„Mit der Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr sind wir zufrieden“, sagte Vorstand Werner Schneider. Einlagen und Kreditvolumen wuchsen um 5,0 beziehungsweise 7,2 Prozent. Das Ergebnis nach Bewertung lag mit ordentlichen 1,66 Millionen Euro nur 64 000 Euro unter dem Vorjahresniveau, obwohl der Zinsüberschuss um 252 000 auf 3,93 Millionen Euro zurückging. Für die 4485 Mitglieder ist eine Dividende von vier Prozent vorgesehen.

Niedrigzins und steigende Regulatorik machen auch der Raiba Westhausen zu schaffen. Zum einen setzt die Bank deshalb stark auf alternative Ertragsquellen. Von der 2019 erworbenen Beteiligung an einem Windpark in Mecklenburg-Vorpommern verspricht sich die Bank ebenso solide Einnahmen wie von den beiden Wohnhausneubauten im Ortskern Westhausens: Elf Wohnungen werden Anfang April und Anfang Mai von den Mietern bezogen, fünf sind noch zu haben. Bereits seit Längerem besitzt die Raiffeisenbank zwei Supermarkt-Immobilien, die an die Netto-Kette vermietet sind. „All das spült uns unabhängig vom Zinsgeschäft schöne Erträge in die Kassen“, sagte Vorstand Gerd Rothenbacher. Für 1,05 Millionen Euro Bruttoertrag sollen die alternativen Engagements dieses Jahr sorgen.

Ein langjähriges Alleinstellungsmerkmal der Raiba Westhausen, das kostenlose Girokonto, gibt es seit Anfang des Jahres nicht mehr. Seitdem erhebt die Bank je nach Modell zwei bis acht Euro Kontoführungsgebühr monatlich: „Das liegt im Ostalbkreis immer noch am unteren Rand“, betont Rothenbacher. Den Aufwand komplett kostenloser Konten könne man aber – auch aufgrund von „Investitionen in die Selbstständigkeit der Bank“ – nicht mehr schultern.

An ihrer Struktur mit Hauptstelle in Westhausen und Filialen in Lippach und Dalkingen hält die Bank fest. „Eventuell werden hier aber die Öffnungszeiten dem Kundenverhalten angepasst“, räumte Aufsichtsratsvorsitzender Karl Kucher ein.

Neu im Führungsteam der Raiffeisenbank Westhausen ist Anja Göschl. Die bisherige Prokuristin wurde zum 1. Januar zur Generalbevollmächtigten bestellt und verantwortet nun die Bereiche Zahlungsverkehr, Bilanzierung, IT, Controlling und Regulatorik.

Die Generalversammlung der Bank findet am 27. Mai in der Turn- und Festhalle Westhausen statt.