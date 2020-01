Leichtbau im Fokus der Hochschule

Aalen. „Gerade in konjunkturell schwierigeren Zeiten sind Unternehmen dazu angehalten nach neuen Wegen zu suchen, um ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen“, erklärt Dr. Wolfgang Seeliger, Geschäftsführer der Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg. Das neue Technology Bootcamp „KMU@Science“ dieser Organisation soll Unternehmen dabei unterstützen, Ideen für ihre zukünftigen Produkte zu finden – und gleichzeitig dafür sorgen, dass aktuelle Ergebnisse aus der Forschung direkt in marktfähige Anwendungen überführt werden. Den Auftakt zum neuen Format bildete die Premiere an der Hochschule Aalen.

Dort stellten verschiedene Fachbereiche der Hochschule ihre innovative Fügeverfahren verfahren vor. Vertreter von 15 Unternehmen konnten vor Ort im wahrsten Sinne des Wortes neueste Entwicklungen hautnah zum Anfassen erleben. Dabei ging es vor allem um Verfahren zum Verbinden von unterschiedlichen Materialien wie etwa das Verkleben von Aluminium mit CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff).

Neuauflage Aufgrund der großen Nachfrage war der Termin an der Hochschule schnell ausgebucht. Am 18. Februar gibt es von 15 bis 18 Uhr einen Zusatztermin. Auch hier ist die Teilnehmerzahl limitiert und die Veranstaltung richtet sich an Vertreter von KMU.