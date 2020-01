Die Weleda AG eröffnet ihr erstes Spa in Deutschland

Expansion Nach einem Probelauf in den Niederlanden, weitet die Weleda ihr neues Wellness-Konzept aus. Dem ersten Standort in Hamburg sollen weitere folgen.

Schwäbisch Gmünd.

Die Weleda AG hatte bereits vor einigen Monaten in drei niederländischen Städten sogenannte Wellness-Spas eröffnet. Nun folgte die Eröffnung des ersten in Deutschland: In bester Lage im Hamburger Elbvorort Blankenese bietet Weleda im „City Spa“ auf 200 Quadratmetern Fläche Massagen und Gesichtsbehandlungen an. Mit den Anwendungen sollen die Kunden „die besondere Qualität der Weleda Naturkosmetik erleben“, teilt das Unternehmen mit.

Der Start in den niederländischen Städten Den Haag, Rotterdam und Oegstgeest Ende 2018 ist laut Weleda vielversprechend gewesen. Ein vierter Standort in Amsterdam folgt in Kürze. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Kompetenz und dem Vertrauen, das wir bei unseren Verwenderinnen und Verwendern genießen, auch in deutschen Städten Menschen anziehen können, die etwas für ihr Wohlbefinden tun möchten“, sagt die Projektleiterin Rita Wirtz. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier ein Konzept zu realisieren und zu multiplizieren, das ausschließlich mit Naturkosmetik arbeitet.“ Wie schon bei den City Spas in den Niederlanden achte man bei der Einrichtung der Wellness-Filialen auf natürliche, hochwertige und nachhaltige Materialien, warme Farben und ansprechendes Design. Das Konzept kommt von den schon in den Niederlanden beauftragten „Bureau Kroner Architekten“, mit der Umsetzung wurde Britta Müller-Kirchenbauer von Cosy Architecture aus Blankenese betraut.

Hier kann sich die Marke Weleda neu erfinden. Marc van Boven

Weleda Benelux

Das Kalkül der Weleda ist klar: Der Markt für Massagen und Kosmetikanwendungen wächst stark. Weleda sieht Chancen, daraus neben Naturkosmetik und Pharma ein drittes Geschäftsfeld aufzubauen. Die Gesamtprojektleitung für die Weleda-Gruppe liegt beim Managing Director von Weleda Benelux, Marc van Boven. Er freut sich über die internationale Vervielfältigung des Konzepts: „Hier kann sich die Marke Weleda neu erfinden, ohne ihre Identität zu verlieren.“ Seine Vision: In jeder großen Stadt Europas ein Weleda City Spa. In Deutschland wird es 2020 mit einem Spa in der Stuttgarter City weitergehen.

Dass die Weleda auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern ist, hat auch mit der Entwicklung der vergangenen Jahre zu tun. Während die Naturkosmetiksparte im Geschäftsjahr 2019 ein Plus von 5,2 Prozent auf 307,6 Millionen Euro erzielte, sanken die Erlöse durch Arzneimittel um 3,6 Prozent auf 104,7 Millionen Euro. Zum operativen Gewinn von 14,3 Millionen Euro dürfte die Sparte nichts beigetragen haben – vielmehr soll sie seit einigen Jahren rote Zahlen schreiben. Das Arznei-Sortiment hat das Unternehmen bereits um rund ein Viertel reduziert.