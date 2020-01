Neuer Name für ZF-Tochter in Alfdorf

Alfdorf. Das ZF-Logo signalisiert bereits seit langem, dass der Standort Alfdorf seit Mai 2015 zum ZF-Konzern gehört. Neu ist seit Jahresbeginn 2020 der im Handelsregister eingetragene Firmenname der hiesigen ZF-Tochtergesellschaft: ZF Automotive Germany GmbH.

Die bisherige TRW Automotive GmbH ist eine von mehr als 50 Tochtergesellschaften aus dem ehemaligen TRW-Konzern, die bislang noch nicht „ZF“ im Firmennamen geführt hatten. „Der neue Name ist für uns ein wichtiger Schritt, denn er signalisiert nach innen und außen unsere enge Zugehörigkeit zu ZF“, sagt der Geschäftsführer Michael Ruster.

In Alfdorf ist der Hauptsitz der ZF-Division Passive Sicherheitstechnik angesiedelt. Von den rund 1900 Mitarbeitern sind mehr als 1000 in der Entwicklung tätig. Die ZF Friedrichshafen AG liefert weltweit Systeme für die Mobilität von Autos, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung der ZF-Systeme ist die digitale Vernetzung und Automatisierung. Der Konzern ist mit insgesamt 149 000 Mitarbeitern an rund 230 Standorten in 40 Ländern vertreten. Im Jahr 2018 hat ZF einen Umsatz von 36,9 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen wendet jährlich mehr als sechs Prozent seines Umsatzes für Forschung und Entwicklung auf.