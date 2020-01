Rasantes Wachstum in Ellwangen

Bilanz der Banken Die VR-Bank Ellwangen verzeichnet in vielen Sparten Rekordergebnisse. Warum der Gewinn im 2019 dennoch gesunken ist – und was die Ellwanger zu möglichen Fusionen stehen.

Ellwangen.

Manchmal, gibt Bernd Finkbeiner zu, ist das heutige Bankgeschäft frustrierend. „Wir hatten 2019 eines der besten Jahre , verzeichnen in vielen Bereichen Rekordwerte“, sagt das Vorstandsmitglied der VR-Bank Ellwangen. Im vergangenen Jahr habe man etwa 137 Millionen Euro an neuen Krediten vergeben. „Unsere Mitarbeiter haben 2019 einen richtig guten Job gemacht“, sagt er und fügt hinzu: „Das Zinsergebnis ist dennoch um 800 000 Euro gefallen.“

Dieser Zinsüberschuss ist und bleibt die wichtigste Einnahmequelle der Banken. Und wie bei allen Instituten geht er bei der VR-Bank Ellwangen angesichts der historischen Niedrig- und Minuszinsphase zurück. „Wir sitzen mit unseren Kunden in einem Boot“, erklärt Vorstandschef Jürgen Hornung. Deren Ersparnisse werden ebenfalls stetig durch Inflation und Mini- bis Nullzinsen ausgezehrt.

Hornung und Finkbeiner verfallen trotz der widrigen Umstände nicht in Tristesse. Schließlich habe ihre Bank ein „solides, zufriedenstellendes Jahr“ hinter sich. „Die Rahmenbedingungen werden natürlich nicht einfacher“, sagt Hornung. Damit haben sich die Ellwanger arrangiert: Das um auf 14,4 Millionen Euro gesunkene Zinsergebnis hat man mit einem 0,5 Millionen höheren Provisionsergebnis von 6,9 Millionen Euro beinahe kompensiert. „Wir haben unsere Planungen teilweise deutlich übertroffen“, so Hornung.

Das gilt zum Beispiel fürs Kreditgeschäft. Allerdings reichte das Neukreditgeschäft im Endeffekt nur für einen Gesamtanstieg von 53 Millionen Euro (was immer noch einem sehr starken Wachstum von elf Prozent entspricht). Die Kunden, gleich ob private oder gewerbliche, tilgen ihre Kredite wegen des Niedrigzinsumfelds und der guten Konjunktur schneller als früher. Gleichzeitig steigen die Kundenanlagen an, im vergangenen Jahr um rund 6,1 Prozent – trotz der niedrigen Zinsen auf Sparbuch & Co. Insgesamt verwaltet die VR-Bank Ellwangen ein Kundenvolumen von zwei Milliarden Euro, ein Plus von 150 Millionen . „Wir haben auch im vergangenen Jahr erneut unser Ziel, gesund zu wachsen, erreicht“, resümiert Aufsichtsratschef Karl Groß.

Unter dem Strich ergibt das einen operativen Gewinn von sieben Millionen Euro, von dem mehr als fünf Millionen Euro in die Rücklagen wandern. Die Gesamtkapitalquote beläuft sich auf 17,5 Prozent, ein ebenfalls gesunder und solider Wert. Einer, der immer schwieriger zu erreichen ist, denn das Niedrigzinsumfeld verlangt nicht nur von der VR-Bank Ellwangen, sondern auch von anderen Instituten, die Quadratur des Kreises.

Auf der einen Seite muss das Kreditgeschäft wachsen, um das Zinsergebnis zu stabilisieren. Finkbeiner: „Wir gehen davon aus, dass sich der Zinsüberschuss bis 2024 um 2,5 Millionen Euro reduzieren wird.“ Allerdings gilt das nur, wenn die Bank weiter wächst. „Wenn wir das nicht tun, sinkt er um 4,5 Millionen Euro.“ Für dieses Wachstum benötigt die Bank immer mehr Eigenkapital, das sich wiederum aus dem Ergebnis speist, das angesichts der sinkenden Einnahmen stärker unter Druck gerät.

Dass die Ellwanger trotz der widrigen Rahmenbedingungen optimistisch in die Zukunft blicken können, liegt auch an der guten konjunkturellen Lage im Raum Ellwangen. „Die Risikosituation ist weiterhin entspannt“, sagt Groß. Gleichzeitig müsse man angesichts der steigenden Kosten durch die Regulatorik die eigenen Ausgaben weiter im Blick behalten. Die Zahl der Mitarbeiter werde in den kommenden Jahren sinken. Kündigungen wird es keine geben, versichert Hornung. „Wir nutzen die natürliche Fluktuation.“ Zudem werde man in einigen Bereichen wie dem Vertrieb neue Jobs schaffen. Von den sieben Millionen Euro Gewinn werden 630 000 Euro an Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet. Wie im vergangenen Jahr gesellen sich zur Basis-Dividende von 1,5 Prozent weitere Boni für Mitglieder, die ihre Finanzgeschäfte über und mit der VR-Bank tätigen.

Die steigende Zahl an Fusionen unter den Genossenschaftsbanken im Land, registriert natürlich auch der Ellwanger Vorstand. Allerdings rechnen weder Hornung noch Finkbeiner „in den kommenden zwei bis drei Jahren“ mit Fusionen im Ostalbkreis. „Sollte eine Bank auf uns zukommen sind wir jedoch offen für Gespräche“, sagt Finkbeiner.

Sollte in naher Zukunft ein Zusammenschluss anstehen, werde man aber selbst die übernehmende, sprich: größere, Bank sein. Denn das Bankgeschäft mag heutzutage zwar frustrierend sein – die Zukunft geht die VR-Bank Ellwangen dennoch gestärkt und selbstbewusst an.

Die Rahmenbedingungen werden nicht einfacher. Jürgen Hornung

Vorstandschef VR-Bank Ellwangen

VR-Bank Ellwangen in Zahlen (in Euro, in Klammern 2018)