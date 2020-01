Infos zur Planung der Karriere

IHK Berufliche Weiterbildung steht an zwei Karriereabenden in Aalen und Heidenheim im Mittelpunkt

Aalen/Heidenheim. Am 27. Januar findet um 18 Uhr in der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim sowie am 11. März um 18 Uhr im IHK-Bildungszentrum in Aalen jeweils ein Karriereabend statt. An diesen Abenden können sich Interessierte über das aktuelle Weiterbildungsprogramm informieren. Die IHK stellt Lehrgänge vor und beantwortet Fragen rund um Ablauf, Inhalt, Kosten und Prüfungen. Zudem wird über Zulassungsvoraussetzungen, Karrierechancen und finanzielle Förderung berichtet.

Absolventen einer beruflichen Weiterbildung haben hervorragende Karrierechancen, so die IHK. Zudem seien die Abschlüsse hervorragende Alternativen zum Studium. Nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) sind Abschlüsse wie Geprüfter Wirtschaftsfachwirt und Industriemeister auf dem gleichen Niveau wie der Bachelor, der Geprüfte Betriebswirt und Technische Betriebswirt auf dem gleichen Niveau wie der Master. Den neuesten Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln im Auftrag der DIHK-Bildungs-GmbH zufolge führt berufliche Weiterbildung ihre Absolventen häufiger in die direkte Personalverantwortung als Hochschulabsolventen.

Infos und Anmeldung unter Telefon 07321 324-152, www.aufstieg.ihk.de Seitennummer 4150756 oder kirchmayr@ostwuerttemberg.ihk.de.