Hohe Förderung für Blackpin

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Das Aalener Start-up-Unternehmen Blackpin, das einen Messengerdienst für Unternehmen anbietet, hat eine Förderzusage vom Land Baden-Württemberg erhalten. In diesem Zug steigt IT-Security-Fachmann Dr. Gerold Bläse aus Schwäbisch Gmünd als Co-Investor bei der Blackpin GmbH ein. Die Förderung inklusive der Beteiligung beträgt mehr als eine Viertelmillion Euro.

Unterstützt wird Blackpin vom Land mit dem „Start-up BW Pre-Seed BW“-Programm. Das neue Pilotprogramm für die Frühphasenfinanzierung ist Teil der Landeskampagne „Start-up BW“ und wird von der L-Bank, der Förderbank des Landes, betreut. Die Mittel stammen aus der ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie der Landesregierung, „digi-tal@bw“.

Blackpin ist ein sicherer Mobil-Messenger für den B2B-Bereich. Über Blackpin kommunizieren Teammitglieder miteinander, tauschen Daten aus und können diese bis zu 15 Jahre lang archivieren. Die Kommunikation erfolgt durch eine Komplettverschlüsselung und die Archivierung der Daten auf Basis von zertifizierten deutschen Medizinstandards. Die Gesundheits- und Bankenbranche, die die höchsten Sicherheitsbestimmungen am Markt haben, werden deshalb als Kernzielgruppe gesehen. „Generell ist das Kommunikationsinstrument aber für alle Unternehmen und Organisationen geeignet, die intern wie extern sicher kommunizieren wollen“, so die Verantwortlichen von Blackpin.

„Mit unserem Finanzierungsprogramm ‚Start-up BW Pre-Seed’ unterstützen wir aussichtsreiche Start-ups wie Blackpin bereits in der frühen Gründungsphase. Denn in Baden-Württemberg warten etliche Geschäftsideen auf die Chance, endlich beweisen zu können, dass in ihnen das Potenzial zum nächsten Mittelständler oder auch zu mehr steckt“, sagte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Das neue Förderinstrument des Landes für Startups setzt in einer frühen Phase an. Um aussichtsreiche Gründungsvorhaben auf dem Weg zur Finanzierungsreife zu unterstützen, stellt Baden-Württemberg für das Pre-Seed-Programm insgesamt 14 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit der Förderung im Rücken können wir uns voll auf die Vermarktung unserer App konzentrieren. Sandra Jörg

Gründerin

„Wir freuen uns über die Zusage und sind stolz und dankbar, dass wir es mit der professionellen Unterstützung unseres Betreuungspartners, des CyberLab IT-Accelerators in Karlsruhe, geschafft haben. Mit der Förderung im Rücken können wir uns in den nächsten Monaten voll auf die Vermarktung unserer App konzentrieren. Wir wollen uns ein starkes Team im Bereich Sales und Marketing aufbauen, gleichzeitig aber auch in weitere Funktionen der App investieren“, zeigt sich Sandra Jörg, CEO von Blackpin, begeistert.

Derzeit Test mit Pilotkunden

„Als Datenschutzbeauftragter und IT-Security-Experte ist mir das Potenzial des Messengers Blackpin auf der Veranstaltung ‚Ideen suchen Kapital’ im Sommer 2010 direkt ins Auge gesprungen“, sagt Gerold Bläse und fügt an: „Mit Blackpin steht endlich eine sicherer Messenger für den Einsatz in Organisationen aller Art zur Verfügung, egal ob Banken, Versicherungen, Krankenhäuser, Pflegeheime. Blackpin hat ein App-Tool geschaffen, mit dem diese DSGVO-konform, schnell und praktisch kommunizieren können.“ Nach drei Jahren Planung und Programmierung sei die Entwicklung der Blackipin-Mobile-App nahezu abgeschlossen, heißt es. Derzeit befinde sich der Messenger in der Markteinführung und im Test bei ersten Pilotkunden.