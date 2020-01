Ladenburger profitiert von Baukonjunktur

Bopfingen Die Holzwerke Ladenburger in Bopfingen blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Das hat Geschäftsführer Klaus Brodbeil den Mitarbeitern verkündet.

Der Jahresumsatz bei Ladenburger in Bopfingen wird voraussichtlich bei 205 Millionen Euro liegen. Zur Verbesserung der Marktposition hat Ladenburger investiert und im abgelaufenen Jahr einen Betrag von zwölf Millionen Euro ausgegeben, im Wesentlichen in den Ausbau einer neuen Sortieranlage und einen Kanaltrockner am Standort in Kerkingen. Für 2020 ist man aufgrund der positiven Baukonjunktur weiterhin zuversichtlich und erwartet ein ähnliches Umsatzniveau. Größere Investitionen in diesem Jahr sind der Austausch von Trockenkammern am Standort in Kerkingen sowie der Einstieg in die Produktion von Holzpellets. Am Standort Bopfingen soll eine Anlage mit einer Jahreskapazität von 30 000 Tonnen errichtet werden. Hier sollen am Standort anfallenden Resthölzer aufgearbeitet werden.

Als Schritt in Richtung Nachfolgeregelung wird die Geschäftsführung bei Ladenburger in Bopfingen durch Christoph Ladenburger verstärkt. Er ist derzeit Prokurist und verantwortlich für den Bereich Technik. Ladenburger betreibt in Bopfingen drei Standorte und beschäftigt 500 Mitarbeiter. Die Schwesterfirma in Geithain hat 220 Beschäftigte.