Inhalte statt Powerpoint-Beschallung

Aalen

Die Welt braucht Inhalte statt leerer Phrasen und „Powerpoint-Beschallung“. Das hat Prof Dr. Ralf Strauß, Präsident des Deutschen Marketing-Verbands, vor den Mitgliedern des Marketing Clubs Ostwürttemberg festgestellt. Strauß, der im Aalener Autohaus Widmann pointiert über Umwälzungen im Marketing sprach, war der Ehrengast zum 20-jährigen Bestehen des Clubs, der sich genau das auf die Fahnen geschrieben hat: Inhalte vermitteln, hinter Trends und Entwicklungen blicken und Netzwerke pflegen.

„Die Reise im Marketing hat gerade erst begonnen“, prophezeite Strauß, der schon bei Firmen wie SAP und Volkswagen das Marketing verantwortet hat. Wohin die Reise geht, zeigte der Werbeprofi an Begriffen wie datengetriebenes Marketing, Customer-Relationship-Management (Kundenpflege) und Customer-Journey-Analyse auf. Auch das sogenannte Programmatic Advertisting erklärte er und skizzierte, wie Maschinen miteinander kommunizieren, um einen Anzeigenplatz in Echtzeit vollautomatisch und individualisiert auf den Kunden zugeschnitten zu versteigern: „Das Programm weiß, ein Kunde kommt auf die Website, der sich für Mountainbikes interessiert.“

Auf erfahrene Projektleiter setzen

Bei der Neuausrichtung des Marketings in Unternehmen gelte es, den Wert entlang aller Prozesse systematisch zu steigern. Grabenkämpfe zwischen den Fachbereichen seien dabei genauso hinderlich wie inhaltsleeres Phrasengedresche: „Wir machen den Fehler, dass wir uns zuhauen mit Plattitüden. Es muss etwas Handfestes hinterlegt sein“, so Strauß’ Plädoyer. Die Fragen müssten sein: Was ist das Geschäftsmodell? Wie ändert es sich? Wichtiger als die Marke könnte für die Kunden künftig die Funktion von Produkten werden. Bei der Umsetzung neuer Projekte sollten Unternehmen auf erfahrene Projektleiter setzen „statt auf den Jugend-forscht-Club“.

Wir machen den Fehler, dass wir uns zuhauen mit Plattitüden. Prof. Dr. Ralf Strauß

Deutscher Marketing-Verband

Oliver Röthel, Präsident des Marketing Clubs Ostwürttemberg, sprach die täglich neuen Herausforderungen im Marketing an: Es gelte, immer mehr zu lernen und mehr zu probieren – in immer kürzerer Zeit. „Der Marketing Club kann Impulsgeber sein und Beispiele aufzeigen, wie man sich dem erfolgreich stellt.“

Röthel erinnerte an die Anfänge des Clubs vor 20 Jahren und ehrte die Gründungsmitglieder Klaus-Peter Betz, Ursula Bilger, Peter Freitag, Michael Froböse, Charlotte Helzle, Oliver Machhold, Kurt Röthel, Doris Sannwald-Schmid, Heinrich Schmid, Martin Weigle und Bernd Widmann.

Lisa Widmann, die im Fahrzeugbetrieb ihres Mannes Bernd Widmann als Syndikus-Rechtsanwältin tätig ist, stellte den Familienbetrieb vor. Dieser ging aus einer 1956 von Bruno Widmann in Hussenhofen gegründeten Werkstatt hervor und beschäftigt heute mehr als 1000 Mitarbeiter. Widmann betreibt 15 Standorte im süd- und ostdeutschen Raum. Vergangens Jahr wurden unternehmensweit 12 110 Fahrzeuge verkauft. 120 000 Fahrzeugdurchgänge zeugen vom großen Service-Knowhow. Lisa Widmann berichtete auch von geplanten Investitionen, darunter Autohaus-Neubauten in Ebermannsdorf bei Amberg und Künzelsau. Im Lauf dieses Jahres werde die Widmann-Gruppe die Mercedes-Benz-Verkaufsgebiete Ansbach und Rothenburg hinzu erhalten, kündigte sie an.