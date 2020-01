AOK: Groß folgt auf Hamm

Schwäbisch Gmünd. Zum Jahresbeginn hat turnusgemäß der Vorsitz im Bezirksrat der AOK Ostwürttemberg gewechselt: Karl Groß, Vertreter der Arbeitgeber, übernimmt vom Versichertenvertreter Roland Hamm für dieses Jahr die Leitung des Gremiums.

Das paritätisch aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern besetzte Organ der Selbstverwaltung unterstützt die Geschäftsführung der AOK Ostwürttemberg in gesundheitspolitischen Fragen.

Der AOK-Bezirksrat Ostwürttemberg besteht aus jeweils 13 Versicherten- und Arbeitgebervertretern der Region. „Die Neuerungen im Gesundheitswesen, die 2020 in Kraft getreten sind, werden wir beobachten und uns bei Fehlentwicklungen kritisch damit auseinandersetzen und positionieren“, skizziert Karl Groß den Arbeitsauftrag des Bezirksrates.

Viele Themen blieben auch 2020 weiterhin auf der Agenda, sei es die ambulante ärztliche Versorgung in der Region oder der Fachkräftemangel im Pflegesektor, so die Krankenkasse. Die AOK Ostwürttemberg betreut mehr als 173 000 Kunden und 7000 Arbeitgeber in der Region und ist damit die größte regionale Krankenkasse.