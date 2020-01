EVO stellt neues Verfahren vor

Durlangen. Die Firma EVO Informationssysteme aus Durlangen hat ein neuartiges Verfahren vorgestellt. Es ermöglicht nach Angaben des Unternehmens, Zerspanungswerkzeuge und deren in einer Werkzeugmaschine verfügbare Werkzeugdaten an einer beliebigen anderen Maschine weiterzuverwenden, ohne die Werkzeuge nochmals vermessen zu müssen.

In der Einzel- und Kleinserienfertigung werden Zerspanungswerkzeuge oftmals zwischen verschiedenen Werkzeugmaschinen getauscht. Im Regelfall werden nach der Bearbeitung nicht benötigte Werkzeuge durch benötigte Werkzeuge ausgewechselt. Normalerweise werden die getauschten Werkzeuge für einen weiteren Einsatz jedes Mal an einem Werkzeugvoreinstellgerät erneut vermessen. Dieser Vorgang koste viel Zeit, so EVO. Dank des neuen Verfahrens seien die einmal ermittelten Werkzeugdaten nicht mehr in einer Maschine gefangen, sondern könnten nahtlos für eine beliebige Anzahl an Maschinen weitergenutzt werden. Jeder weitere Rüstprozess werde dadurch erheblich beschleunigt. Beim Abrüsten der Maschine werden die Werkzeuge und zugehörige Werkzeugeinstelldaten auf einem Werkzeugetikett mittels Strichcodes oder 2D-Barcode gedruckt. Die einzige Voraussetzung für diese Kennzeichnungstechnik ist ein Etikettendrucker in der Nähe der Maschine.