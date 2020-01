Die Koch Auto.Gruppe GmbH in Schwäbisch Hall

Robert Koch gründete 1932 das gleichnamige Autohaus in Gaildorf als Vertretung der Marke Adler. 1936 wurde der Sitz nach Schwäbisch Hall verlegt. Seit 1950 ist das Koch VW-Vertragshändler. Im gleichen Jahr übernahm Otto Härterich, der Schwiegersohn des Gründers, die Geschäftsleitung. Ihm folgte 1980 sein Sohn Thomas Härterich. Dieser bildet heute mit Stefan Härterich, Waltraud Härterich und Lutz Härterich die Geschäftsleitung. Koch expandiert seit 1992 kontinuierlich:

Gründung Koch Automobile (Skoda-Vertretung) in Michelfeld; Gründung Autohaus Schümann GmbH (Audi); Übernahme der BAG-Auto GmbH in Gaildorf; Gründung der Koch Mobile GmbH (Seat) in Schwäbisch Hall, Umfirmierung des Autohaus Model & Nölscher in Autohaus Crailsheim und Integration in die Koch Auto-Gruppe; Umfirmierung des Autohauses Schümann in Auto Koch; Mehrheitliche Übernahme der BAG in Ellwangen (VW und Audi) und Integration in die Koch-Gruppe unter Koch-BAG; Übernahme der Marke Audi im Autohaus Graf Öhringen. Übernahme des Vertriebs beim Autohaus Kunze in Künzelsau. Übernahme Autohaus Ochs in Öhringen und in Möckmühl. Integration von Koch Mobile (Seat) in Crailsheim in die Koch-Gruppe.