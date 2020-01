Wagenblast-Zukunft: Alles offen

Automobilhandel Wagenblast hat Anteile an der WWG Autowelt verkauft und übergibt Betrieb in Westhausen an die Schwäbisch Haller Koch-Gruppe – aber über weitere Zukunft ist noch nicht entschieden.

Schwäbisch Gmünd/Aalen

Bei der Autohaus Wagenblast-Gruppe gibt es im neuen Jahr zwei Veränderungen, die Fragen zur Zukunft des 1922 von Josef Wagenblast in Schwäbisch Gmünd gegründeten Unternehmens aufwerfen. Zum 1. Februar wurde der VW-Service-Betrieb in der Dr. Rudolf-Schieber-Straße in Westhausen an die Koch-Auto-Gruppe in Schwäbisch Hall verkauft.

Koch kauft nur Westhausen

„Für die Kunden und die sieben Mitarbeiter wird sich außer dem Namen nichts ändern“, sagte Koch-Geschäftsführer Lutz Härterich auf Anfrage. Betriebsleiter in Westhausen bleibe Roland Maierhöfer, organisatorisch werde der Betrieb der Koch-BAG Ellwangen mit Serviceleiter Bernhard Wild zugeordnet. Ein weiteres Engagement bei Wagenblast schließt Lutz Härterich aus: „Wir haben das überprüft, sind aber der Meinung, dass eine weitere Expansion für uns nach Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim nicht infrage kommt. Wir wollen ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit engem Kontakt zu unseren Kunden und zu unseren 420 Mitarbeiter, davon rund 70 Azubis, bleiben.“

Wagenblast bei WWG ganz raus

Mit Wirkung zum 1. Januar hat die Wagenblast Beteiligungs-GmbH ihre Minderheitsanteile an der WWG Autowelt an Jörg Hagelauer veräußert, der nun Alleininhaber des Audi-Hauses in Hussenhofen ist.

„Über weitere konkrete Zukunftsschritte der Wagenblast kann ich noch keine Aussagen machen; wir führen viele Gespräche mit anderen Autohändlern und mit Volkswagen und Audi. Entscheidungen sind noch nicht gefallen“, erklärte Wolfgang Röhsner, der als Wagenblast-Geschäftsführer 2019 auf den verstorbenen Rolf Walter folgte.

Seit die langjährige Geschäftsführerin und Gesellschafterin Brigitte Wagenblast (73) sich Ende April 2019 aus der operativen Leitung zurückzog, wird über die künftige Aufstellung des Autohauses spekuliert, zumal es bereits 2019 Veränderungen gab. So schloss Wagenblast den Standort Giengen und integrierte die VW- und Audi-Services in die Filiale Heidenheim. Der Betrieb in Lorch-Weitmars zog ins Gmünder VW-Zentralhaus in der Lorcher Straße um.

Zukunftsszenarien

Damit ist die Wagenblast-Gruppe noch an den drei Standorten Schwäbisch Gmünd (Lorcher Straße und Scheffoldstraße/Bettringen) mit VW-Verkauf und Service, in Aalen (Obere Bahnstraße) mit VW-Service und Audi-Verkauf und -service) und in Heidenheim mit VW- und Audi-Services) präsent. An der Zukunftsausrichtung von Wagenblast arbeiten Wolfgang Röhsner, die kaufmännischen Leiterin Frederike Moritz sowie von der Gesellschafterseite Brigitte Wagenblast und ihre Söhne Robert, Philipp und Paul Wagenblast. Diese wollen aber nicht operativ tätig werden. „Wir streben eine optimale Lösung auch im Sinne unserer 290 Mitarbeiter und knapp 40 Azubis an“, betonte Röhsner. Es gebe verschiedene Szenarien – vom kompletten Verkauf über standort- und markenbezogene Verkäufe bis zur eigenen Betriebsfortführung.

Der laufende Veränderungsprozess in der Automobilbranche und im Verkauf, den die großen Hersteller über das Internet an sich binden wollen, erschwere die Verhandlungen, sagte Röhsner. Hinzu kommt: Die Besitzverhältnisse der Wagenblast-Immobilien ist sehr unterschiedlich und das Durchschnittsalter der vielen langjährigen Mitarbeiter ist hoch.