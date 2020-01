AOK-Führungsriege kritisiert Gesetz

Schwäbisch Gmünd

Die neue Geschäftsführung der AOK Ostwürttemberg hat sich den Arbeitgeber- und Versichertenvertretern in der Sitzung des Bezirksrates vorgestellt. AOK-Geschäftsführer Hans-Joachim Seuferlein und sein Stellvertreter Martin Kerler führen seit November die Bezirksdirektion.

Hans-Joachim Seuferlein war für die Bezirksräte kein Unbekannter, hatten sie ihn ja im Oktober per einstimmigen Votum zum neuen Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg bestimmt. Der 56-jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Vor seinem Wechsel auf die Ostalb war Seuferlein mehr als sieben Jahre stellvertreten der Geschäftsführer der benachbarten AOK-Bezirksdirektion Ulm-Biberach.

Der neue stellvertretende Geschäftsführer Martin Kerler kommt ebenfalls aus einer Nachbar-Bezirksdirektion. Vor seinem Wechsel war der 43-jährige neun Jahre lang Geschäftsbereichsleiter für Versicherungs- und Beitragsmanagement bei der AOK Neckar-Fils. Nach seiner Ausbildung im Jahre 1996 zum Sozialversicherungsfach angestellten und anschließender Weiterbildung zum Betriebswirt war Martin Kerler seit 2003 auf mehreren Stationen mit Führungsverantwortung. Ab 2008 leitete er in der Bezirksdirektion Neckar-Fils die Gesundheitsförderung bevor er dort 2010 Geschäftsbereichsleiter wurde. Martin Kerler ist verheiratet und hat drei Kinder.

„Wir sind schon jetzt ein gutes Team und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können“, erklärt Geschäftsführer Hans-Joachim Seuferlein. Karl Groß, alternierender Bezirksratsvorsitzender der AOK Ostwürttemberg, wünschte im Namen aller Mitglieder des Gremiums dem neuen Führungsduo viel Erfolg. „Die AOK Ostwürttemberg agiert, wie die AOK Baden-Württemberg als Gesamtunternehmen, erfolgreich am Markt und konnte die Zahl der Versicherten in den letzten Jahren stets steigern.“ Dieser Weg müsse konsequent weitergegangen werden, gerade mit Blick auf die verabschiedeten und noch geplanten Gesetze, die die gesetzlichen Krankenversicherungen zukünftig mit zusätzlichen Millionen Euro-Ausgaben konfrontierten.

Als weiterer Tagesordnungspunkt wurde das geplante Fairer-Kassenwettbewerb Gesetz beleuchtet. Seuferlein informierte den Bezirksrat, dass die bundesweite Öffnung regionaler Krankenkassen nicht mehr Bestandteil des geplanten Gesetzes sei. „Das hätte die regionalen Versorgungsgestaltung massiv beeinträchtigt“, so der AOK-Chef. Er bedankte sich bei den Bezirksräten für die politische Unterstützung. Leider drohe weiteres Ungemach für die Kassen in Baden-Württemberg, so Seuferlein. Im vorliegenden aktualisierten Gesetzesentwurf sei eine sogenannte Regionalkomponente enthalten, die das Ziel habe, Regionen mit hohen Gesundheitsausgaben mehr Gelder aus dem Gesundheitsfonds zuzuweisen. „Das klingt nicht schlecht, doch in Wirklichkeit profitieren Großstädte wie Köln oder Ballungsräume wie das Ruhrgebiet mit ihrer Überversorgung und nicht der ländliche Raum mit teil weise schon prekären Versorgungsstrukturen“, erklärte Seuferlein: „Alle gesetzlichen Kassen in Baden-Württemberg würden zukünftig 500 Millionen Euro weniger im Jahr zur Verfügung haben, um Gesundheitsversorgung zu organisieren, wenn die eher als Metropolenzuschlag zu bezeichnende Regionalkomponente so Wirklichkeit werden würde.“

Der Vorsitzende des Bezirksrats als Vertreter für die Versicherten, Roland Hamm, sieht Korrekturbedarf. „Es kann nicht sein, dass wir in AOK Baden-Württemberg für die schlechte Versorgungssteuerung in Nordrhein-Westfalen zahlen sollen“, betont der Versichertenvertreter. „Bei hohen Aus gaben sollten erst die Strukturen beleuchtet werden, bevor man das Füllhorn aus schüttet. Der ländliche Raum braucht das Geld und die medizinischen Fachkräfte und nicht die überversorgten Metropolen. Hier muss der Gesetzgeber nacharbeiten“, forderte Hamm.