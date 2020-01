Aalen.

Die Zeit der Rekorde ist vorbei: Die trübe Konjunktur wirkt sich spürbar auf den Arbeitsmarkt im Ostalbkreis und der Region aus - obwohl die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf ein neues Rekordniveau gestiegen ist. „Ostwürttemberg ist eine Erfolgsstory“, sagt Elmar Zillert, Chef der Arbeitsagentur Aalen bei der Vorstellung der Jahreszahlen. Es folgt ein Aber. Denn die Zahl der Arbeitslosen steigt, die der Kurzarbeiter ebenfalls. Der Ausbildungsmarkt krankt wiederum aus anderen Gründen. Und 2020 dürfte nicht besser werden. „Wir stehen vor große Herausforderungen 2020 wird ein schwieriges Jahr.“ Doch nicht nur an der Konjunktur hakt es. Zillert sieht in der Region „strukturelle Probleme“. Doch der Reihe nach.

Die gute Nachricht vorneweg: Im Ostalbkreis sind aktuell rund 129 000 Menschen erwerbstätig, so viele wie nie zuvor. Allein in den vergangenen Jahren wurden zwischen Lorch und Bopfingen rund 24 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein beispielloser Job-Boom, der sich aber nicht fortsetzen dürfte.

Allein der Blick auf die Zahl der Kurzarbeiter verdeutlicht, wie intensiv die Bremsspuren sind, die die abflauende Konjunktur hinterlässt. Im Januar 2019 gab es in der Region lediglich zwei Betriebe, in denen 33 Beschäftigte kurz gearbeitet haben. Ein Jahr später sind es 59 Unternehmen und mehr als 1919 Beschäftigte. Vor allem das Verarbeitende Gewerbe, die Industrie, wo rund 42 Prozent aller Erwerbspersonen in der Region tätig sind, ist betroffen.

Diese Entwicklung werde sich fortsetzen, sagt Zillert. „Wir stehen vor einem massiven Strukturwandel“, sagt er und nennt Digitalisierung, den Wandel in der Autoindustrie sowie die fortschreitende Digitalisierung als Gründe. Laut einer Studie, die Zillert zitiert, seien in der Region Ostwürttemberg 31 Prozent der Arbeitsplätze im Verarbeitenden Gewerbe zu 70 Prozent durch Maschinen substituierbar. Heißt: Mehr als zwei Drittel der Tätigkeiten dieser Beschäftigten könnten theoretisch durch Maschinen und Anlagen ersetzt werden. „Der Strukturwandel wird an Dynamik gewinnen.“

Noch kompensieren diese Entwicklung neue Jobs in den Bereichen Handel, Bau und Handwerk. Doch Zillert lenkt den Blick auf ein Problem: In den kommenden Jahren dürften in der Industrie gut bezahlte Arbeitsplätze verloren, während in den wachsende Branchen Gehälter und Löhne bei weitem nicht jenen der Metall- und Elektroindustrie entsprechen. „Die Politik ist gefordert, diesen Transformationsprozess zu bewältigen“, fordert der Agenturchef.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Zeitraum von Dezember 2018 bis Dezember 2019 entsprechend um mehr als 900 Menschen auf knapp 8000, davon 5106 im Ostalbkreis. Entsprechend stieg auch die Arbeitslosenquote. Ausnahme: die Region um Ellwangen. Dort sank die Kennziffer sogar auf 1,6 Prozent.

Zwar gab es im Jahr 2019 tausende offene Stellen, allerdings passe die Qualifikation der Arbeitslosen immer weniger zu den Profilen der freien Arbeitsplätze. „Der Arbeitsmarkt driftet auseinander“, sagt Zillert. So haben rund 47 Prozent der Arbeitslosen keinen beruflichen Abschluss, die Firmen suchten aber vermehrt nach Fachkräften, die mehr als 60 Prozent der freien Stellen ausmachen.

Ebenfalls problematisch ist der Ausbildungsmarkt. Dort gibt es schlicht zu wenig Bewerber. Beispiel Ostalbkreis: Auf 3321 offene Stellen kommen gerade mal etwas mehr als 2000 junge Aspiranten. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Verhältnis damit komplett gedreht. Verschärft wird das Problem durch den demografischen Wandel.

Zu glauben, dass diese Entwicklung (immer mehr ältere, immer weniger jüngere Menschen) alle Arbeitsmarktprobleme der Zukunft lösen wird, ist jedoch illusorisch. Vielmehr sei es wichtig, den Strukturwandel aktiv zu begleiten, Menschen zu qualifizieren und die Zahl der erwerbstätigen Frauen und Über-50-Jährigen zu erhöhen, wie Zillert deutlich macht.