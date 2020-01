Mattes & Ammann übernehmen Lindenfarb

Aalen. Der schwäbische Textilhersteller Mattes & Ammann ist neuer Eigentümer des Aalener Textilveredlers Lindenfarb. Das Familienunternehmen mit Sitz in Meßstetten-Tieringen hat das Unternehmen mit Wirkung zum 1. Januar 2020 übernommen und führt den Geschäftsbetrieb fort. „Mattes & Ammann ist ein langfristig orientierter, strategischer Investor, der aus meiner Sicht optimal zu Lindenfarb passt und eine belastbare Perspektive für das Unternehmen, die 220 Mitarbeiter und die Region Aalen mitbringt“, so Lindenfarbs Sanierungsgeschäftsführer Detlef Specovius. Er führt Lindenfarb in Zukunft zusammen mit dem zum 1. Januar 2020 bestellten Geschäftsführer Ahmad Wali Ali, einem Experten der Branche mit. Mattes & Ammann beschäftigt rund 250 Mitarbeiter beschäftigt und 1951 gegründet wurde.

Das Unternehmen stellt technische Textilien her, die insbesondere in der Autoindustrie eingesetzt werden. So kommen Produkte unter anderem an Dachhimmeln, Säulen, Hutablagen, Radläufen oder Sitzen zum Einsatz. Das Unternehmen stellt bis zu 60 Millionen Quadratmeter Stoff pro Jahr her. „Der Einstieg bei Lindenfarb ist für uns eine Herzensangelegenheit. Es ist ein strategisch wichtiger Schritt, um den Markt im Bereich der Textilveredelung zu stabilisieren“, so Gesellschafter Christoph Larsén/Mattes.