Etwas mehr Arbeitslose im Dezember

Aalen. Die Arbeitslosenzahlen in Ostwürttemberg sind im Dezember gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Aalen mit. Die Arbeitslosenquote lag zum Ende des Monats bei 3,2 Prozent.

Zum Ende des Berichtsmonats waren im Agenturbezirk 7990 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 115 oder 1,5 Prozent mehr als im November. Der Arbeitsmarkt im Dezember zeigte sich damit widerstandsfähiger, als im Land, so die Agentur:. Hier stieg die Arbeitslosigkeit um 1,9 Prozent an.

Das könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Bezirk der Arbeitsagentur Aalen im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent wesentlich stärker zugenommen habe als im Land Baden-Württemberg, in dem lediglich ein Anstieg von 8,3 Prozent zu verzeichnen war. Die Arbeitslosenquote im Ostalbkreis erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkt auf 2,9 Prozent, während die Quote im Kreis Heidenheim bei 3,9 Prozent stagnierte.

Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt – vorwiegend in den Bereichen Automotive, Maschinen- und Werkzeugbau – unterstreicht die Notwendigkeit der angebotenen beruflichen Qualifizierungsangebote, so die Arbeitsagentur. Derzeit nutzen 975 Personen in Ostwürttemberg diese beruflichen Weiterbildungsangebote. um Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben.