Voith kauft zwei weitere Unternehmen

Heidenheim. Bereits bei der Bilanzpressekonferenz vor einigen Wochen in Stuttgart hatte Dr. Toralf Haag erklärt, sein Unternehmen Voith plane auch zukünftig anorganisch zu wachsen, sprich: Firmen zu übernehmen. Um den Jahreswechsel haben die Heidenheimer nun zwei Beteiligungen perfekt gemacht. Voith will zum einen 70 Prozent an Elin Motoren, einem Hersteller von Elektromotoren und Generatoren mit 900 Mitarbeitern und rund 120 Millionen Euro Jahresumsatz, übernehmen. Zudem steht eine 90-prozentige Beteiligung am italienischen Anlagenbauer Tosotec bevor. Zu finanziellen Details äußerte sich Voith nicht.

„So bauen wir unser Kerngeschäft im Bereich Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Digitalisierung aus“, erklärt Haag. Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und Papier als nachhaltiger Rohstoff spiele hierbei eine zentrale Rolle.

Der Abschluss des Erwerbs der Anteile an beiden Unternehmen soll voraussichtlich im Laufe des ersten Halbjahres erfolgen und steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden und weitere übliche Abschlussbedingungen erfüllt sind, teilten die Heidenheimer mit. Bereits zum 1. Dezember 2019 hatte Voith für einen Kaufpreis von 319 Millionen Euro den Schweizer Papiertechniker BTG übernommen

Einige Tage vor Weihnachten wurden dann die Kaufverträge für die jüngsten Akquisen unterzeichnet. Die italienische Tosotec mit Hauptsitz in Lucca ist ein weltweit agierender Anbieter von Anlagen, Produkten und Dienstleistungen für die Papierindustrie. Der Schwerpunkt liegt auf sogenannten Tissue-Maschinen, mit denen zum Beispiel Hygienepapieren wie Küchenpapier oder Papierservietten produziert werden. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 200 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Das Tissue-Segment ist innerhalb des Papiermarktes ein überdurchschnittlich stark wachsender Bereich, wie Haag bereits vor einigen Wochen ausführte. Mit dieser Akquisition können Voith seine Position als Full-Line-Anbieter in allen Segmenten der Papierindustrie weiter ausbauen.

Elin Motoren wiederum ist ein weltweit agierendes Hochtechnologieunternehmen für elektrische Motoren und Generatoren und liefert Lösungen für Industrieanwendungen. Das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Weiz beschäftigt insgesamt rund 900 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. Es fokussiert sich auf elektrische Maschinen, Motoren im Niederspannungs- und Mittelspannungsbereich und Generatoren, insbesondere für die Windenergie sowie die dezentrale Energieerzeugung. Mit seinem Produktportfolio bediene Elin die Zielmärkte Windenergie, Kunststoff, Tunnel und Bergbau, Öl und Gas, Anlagenbau sowie Kraftwerke, so Voith weiter. Das Portfolios sei deshalb eine hervorragende Ergänzung zu den bereits bestehenden, industriellen Antriebslösungen. Es stärke die Position von Voith als Technologie-unabhängiger Lieferant von elektrischen und mechanischen Antriebssystemen.