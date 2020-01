Varta: Übernahme ist perfekt

Ellwangen. Der Batterie-Deal ist in trockenen Tüchern: Die Ellwanger Varta AG hat nun abschließend das in Europa angesiedelten Varta-Consumer-Batteries-Geschäfts (Varta Consumer) von der Energize übernommen. Zu Varta Consumer gehört eine Vielzahl von Ländergesellschaften, Hauptproduktionsstandort ist Dischingen. Die Europäische Kommission hatte den Erwerb bereits am Anfang Dezember genehmigt. In diesem Zusammenhang hat die Varta AG die Zusage abgegeben, aktuelle und potenzielle Kunden, weiterhin für einen gewissen Zeitraum mit Hörgerätebatterien zu beliefern.

Mit dem Unternehmenskauf werden die weltweiten Varta-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der Varta AG vereint. Varta-Vorstandsvorsitzender Herbert Schein sagt: „Mit dieser Transaktion nutzen wir die einmalige Chance, zusammen zu führen, was zusammen gehört. Wir sind für die Zukunft bestens positioniert, insbesondere auch für den massiven Ausbau unserer hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion.“ Die Varta AG hat die Varta Consumer Batteries zu einem Unternehmenswert von 180 Millionen Euro erworben. Der endgültige Kaufpreis wird laut Varta auf Basis einer auf den Vollzugstag zu erstellenden Schlussbilanz ermittelt.