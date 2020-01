Michael Rieger erhält Prokura

Aalen. Das neue Jahr beginnt bei der VR-Bank Ostalb mit der Verleihung der Prokura an einen langjährigen, verdienten Mitarbeiter: In Anerkennung seiner Verdienste, seines hohen Engagements und seiner wertvollen Arbeit haben Aufsichtsrat und Vorstand der VR-Bank Ostalb in ihrer letzten Sitzung im Jahr 2019 Michael Rieger mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum Prokuristen der Genossenschaftsbank ernannt. Michael Rieger hat seinen erfolgreichen beruflichen Werdegang am 1. August 1994 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der VR-Bank begonnen. Nach seinen Jahren im täglichen Geschäft als Kundenberater auf Geschäftsstellen engagierte er sich ab dem Jahr 2002 als Baufinanzierungsspezialist. Zum 1. Oktober 2003 übernahm er die Leitung des Baufinanzierungs-Centers. Michael Rieger absolvierte erfolgreich darüber hinaus mehrere Fortbildungen, unter anderem zum Diplomierten Bankbetriebswirt (Frankfurt School). Zum 1. Januar 2005 erhielt er Handlungsvollmacht und seit April 2019 engagiert er sich mit Erfolg und Kompetenz als Bereichsleiter für die Immobilienvermittlung und das Baufinanzierungsgeschäft. Zudem ist Michael Rieger Geschäftsführer der VR-Ostalb Immobilien GmbH.