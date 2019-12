Die Besten auf dem Bau gewürdigt

Ulm. Jonas Conrad, Beton- und Stahlbetonbauer aus Giengen, Lukas Eiberger, Beton- und Stahlbetonbauer aus Ellenberg, und Manuel Ilg, Maurer aus Stödtlen, haben ihre Gesellenprüfung besonders gut abgeschlossen: Ilg erreichte 91 Punkte, Conrad und Eiberger jeweils 89 Punkte. Die Gesellenprüfung ist die Abschlussprüfung nach der Ausbildung zum Handwerker und damit die erste große berufliche Hürde für Auszubildende. Für ihre herausragenden Leistungen sind die drei jungen Handwerker jetzt von der „Franz Traub senior Stiftung“ ausgezeichnet worden.

Marga Grimmeisen, Vorsitzende der „Franz Traub senior Stiftung“, nahm die Ehrung vor. Als Anerkennung und Wertschätzung erhielten die Preisträger neben dem Preisgeld von je 2000 Euro auch eine Skulptur und eine Urkunde. Jonas Conrad ist 21 Jahre alt und plant, seinen Meister zu machen. Er hat seine Ausbildung bei Riffel Bau & Fertigteile in Dischingen gemacht. Lukas Eiberger ist 19 Jahre alt und ist stolz, wenn er jeden Abend sieht, was er im Bauunternehmen Hans Fuchs in Ellwangen geleistet hat. Der 19-jährige Manuel Ilg hat sich in diesem Betrieb für die Ausbildung zum Maurer entschieden, da er schon jung durch seinen Großvater ins Baugeschehen einbezogen wurde. Er schätzt an seinem Beruf, dass jeden Tag neue Herausforderungen auf ihn zukommen, die er abwechslungsreich bewältigt.

„Harte Arbeit lohnt sich. Als junger Handwerker merkt man, dass nicht die Worte, sondern die Taten zählen“, sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.