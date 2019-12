2000 Ehrenamtliche im Einsatz

Industrie- und Handelskammer Mitglieder bringen sich vielfältig ein: als Prüfer, in der Aus- und Weiterbildung oder in Vollversammlung, Ausschüssen und Arbeitskreisen.

Bei der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg engagieren sich rund 2000 Persönlichkeiten aus IHK-Mitgliedsbetrieben ehrenamtlich. Das teilt die Kammer mit. Von den Ehrenamtlichen bringen sich rund 1700 als Prüfer in der Aus- und Weiterbildung ein. Von den circa 300 in Vollversammlung, Ausschüssen und Arbeitskreisen Tätigen wurden zum Tag des Ehrenamtes am 2. Dezember von der IHK Ostwürttemberg 122 Personen für deren mehr als zehnjähriges Engagement ausgezeichnet.

„Den ehrenamtlichen Einsatz der Vertreterinnen und Vertreter aus den IHK-Mitgliedsbetrieben können wir nicht hoch genug einschätzen. Nicht immer ist es einfach, Ehrenamt und berufliche Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Umso wichtiger ist es, auch einmal Danke zu sagen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle in ihrer Ansprache anlässlich des „Tags des Ehrenamts“ am 2. Dezember. Ohne diesen unternehmerischen Einsatz für das Gemeinwohl stünden Wirtschaft und Gesellschaft schlechter da, denn das Engagement hilft, staatliche Bürokratie und zusätzliche Kosten zu vermeiden. „Jede verhinderte Steuer- oder Abgabenerhöhung, jede erfolgreiche Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft zur Fachkräftesicherung oder jede beschleunigte Straßenbaumaßnahme sind Erfolge, die engagierte Unternehmer für alle erringen“, so Eberle.

Das Ehrenamt sorge bis heute dafür, dass die IHK ihre hoheitlichen Aufgaben, zum Beispiel ganz besonders in der Berufsbildung, und ihren Auftrag als Interessenvertretung und Dienstleister der regionalen Wirtschaft orientiert an den Bedürfnissen der Wirtschaft erfüllen kann. Daneben ist das Ehrenamt ein starker Motor, wenn es um die Anliegen der Unternehmen in der Region geht. Die Stimme des Ehrenamts zählt in der politischen Diskussion und in der Öffentlichkeit, denn von dort kommen die Erfahrungen aus der Praxis.

122 Persönlichkeiten von den rund 2000 für die IHK ehrenamtlich Tätigen sind zehn und mehr Jahre in Vollversammlung, Fach- und Prüfungsausschüssen im Einsatz, eine ganze Reihe davon sogar in Doppelfunktion. Eberle bedankte sich für diese beeindruckende Treue und die damit demonstrierte hohe Verbundenheit zur IHK. Als äußeres Zeichen der Anerkennung wurden diese langjährigen Mitstreiter zur Förderung der regionalen Wirtschaft mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet. Dieser Dank kam gleichermaßen vom Ehrenamt fürs Ehrenamt, denn die Auszeichnungen und Gratulationen übernahmen die beiden langjährigen Mitglieder der IHK-Vollversammlung Charlotte Helzle, Geschäftsführerin der hema electronic GmbH in Aalen und Trägerin der Wirtschaftsmedaille Baden-Württemberg, und Rudolf Stiegele, Inhaber des Derpart Reisebüros Stiegele in Schwäbisch Gmünd. Des Weiteren wurden vor großem Publikum die besten diesjährigen Absolventen der IHK-Weiterbildungslehrgänge mit Preisen und Belobigungen ausgezeichnet.

Lola Güldenberg hält Festvortrag

Den Festvortrag hielt Lola Güldenberg, Geschäftsführerin der gleichnamigen Firma Lola Güldenberg, Agentur für Trendforschung in Berlin. Sie sprach zum Thema „Wieviel Mensch braucht die Digitalisierung?“. Sie eröffnete neue Perspektiven bei der Betrachtung bekannter Felder in der Digitalisierung, indem sie insbesondere auf die zunehmend stärker miteinander verschmelzende Beziehung „Mensch – IT“ über das Internet der Dinge, die Technologien Virtual und Augmented Reality oder auch Sprache als das neue „Touch“ einging. Anhand bekannter Sprachassistenten zeigte sie die vielfältigen Möglichkeiten der künftigen Anwendungsbeispiele für die digitale Anwendung und Verbindung des privaten Umfelds auf. Güldenberg als erste „Hacking“-Absolventin Deutschlands sieht dabei vor allem Umbrüche in der technischen Gestaltung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die ohne den Menschen nur eine „sehr dumme KI“ wäre. Auch würde sie erste positive Entwicklungen in der Gesetzgebung sehen.