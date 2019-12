Digitalumfrage im Handwerk

Ulm. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm werden bald rund 620 Zimmerer, knapp 790 Tischler, rund 940 Heizungs- und Klimatechniker, 640 Maler, fast 400 Stuckateure, knapp 1280 Elektro- und Informationstechniker sowie rund 800 Fliesenleger zum Grad der Digitalisierung in ihrem Betrieb befragt. Hintergrund ist das Projekt „Digitalisierungsbarometer für das Bau- und Ausbauhandwerk in Baden-Württemberg“. So soll sich im Jahr 2020 ein repräsentatives Bild des Digitalisierungsgrades ergeben.