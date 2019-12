Zehn Jahre akademische Weiterbildung

Aalen

Nur zwei Worte machen den Unterschied: Lieber ein „Ja, und“ anstelle von „Ja, aber“ – damit ermutigte Dr. Frederik Pferdt die Jubiläumsgäste bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Graduate Campus Hochschule Aalen dazu ermuntert, neue Ideen zuzulassen um Menschen zu motivieren Ideen zu entwickeln. In seinem faszinierenden Vortrag „Your future-ready Mindset“ gab er den Zuhörern in der Hochschule Aalen auf eine packende Art und Weise Denkanstöße an die Hand, um zukünftige Herausforderungen besser meistern können. Frederik Pferdt ist Chief Innovation Evangelist bei Google und Adjunct Professor an der Universität Stanford und unter anderem Innovationscoach beim DFB. Er gilt als einer der einflussreichsten Deutschen im Silikon Valley.

Wichtige Fähigkeiten der Zukunft, so Pferdt, sind hierbei eine zukunftsfähige Denkweise, die sich durch Empathie, Forschungsdrang und Freude am Experimentieren auszeichnet. Ein bedeutender Faktor sei auch die „Psychologische Sicherheit“ am Arbeitsplatz. Damit meint er beispielsweise das Vertrauen, dass niemand vom Team für eine Äußerung bloßgestellt, zurückgewiesen oder bestraft wird. Der Vordenker forderte auch dazu auf, mit Routinen zu brechen, Risiken einzugehen und sich zu trauen, etwas Neues ausprobieren.

Prof. Dr. Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, griff eine Idee des Vortrags gleich in seiner Laudatio auf und überreichte den Initiatoren der wissenschaftlichen Weiterbildung, Prof. Dr. Ulrich Schmitt und Prof. Peter Gerloff, den „Pinguin-Preis“ für den Mut, voranzugehen und als erster Pinguin ins unbekannte Wasser zu springen.

In seiner Rede hob er besonders hervor, dass die Erfolgsgeschichte der ehemaligen Weiterbildungsakademie, nun Graduate Campus der Hochschule Aalen, und der Graduate School Ostwürttemberg nur möglich war durch gelungene Kooperationen.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Heidenheim und die Unterstützung der Unternehmen haben die akademische Weiterbildung in der Region zum Erfolgsprojekt gemacht.

Rückblick auf vergangene zehn Jahre

Mit dem Mut der Ideentreiber ist es gelungen, innovative Weiterbildungsformate zu entwickeln. Dr. Alexandra Jürgens

Geschäftsführerin

Einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre gab Dr. Alexandra Jürgens, Geschäftsführerin des Graduate Campus und der Graduate School. Sie hob dabei die Pionierrolle der beiden Hochschulen der Region hervor und lobte den Weitblick der beiden Rektoren Gerhard Schneider und dem damaligen Rektor der DHBW Heidenheim, Prof. Manfred Träger, die sie als die Ideentreiber der akademischen Weiterbildungsangebote bezeichnete. Mit deren Mut sei es gelungen, innovative Weiterbildungsformate zu entwickeln.

Zentrale Weiterbildungseinrichtung

Allen Wegbegleitern der vergangenen zehn Jahre überreichten die Vertreter des Fördervereins der Hochschule Aalen, Markus Kilian und Konrad Grimm, Präsente für ihr Engagement.

Neben dem Dank an die Geschäftsführerin Alexandra Jürgens und ihrem gesamten Team wurden die wissenschaftlichen Leitern der Studienangebote sowie der langjährige Vorsitzende des Unternehmensbeirats, Helmut Köditz, Geschäftsführer der ZF TRW in Alfdorf, für ihre Unterstützung geehrt. Beim anschließenden Get-Together wurde auf das Jubiläum angestoßen und die inspirierenden Ideen von Dr. Frederik Pferdt weiter diskutiert.

Der Graduate Campus Hochschule Aalen GmbH ist die zentrale Weiterbildungseinrichtung der Hochschule Aalen und hat das Ziel, die berufliche Weiterbildung in der Region Ostwürttemberg zu fördern. Im Angebot sind berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge, Zertifikatskurse sowie Seminare aus den Bereichen Technik und Wirtschaft. Die Graduate School Ostwürttemberg ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. Sie ist die Weiterbildungseinrichtung der Hochschule Aalen und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim und kooperiert auch mit der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd.