Mega-Wohnprojekt für I Live

In einem Joint Venture der Aalener I Live Group und der Commerz Real entsteht in Frankfurt am Main die größte Mikrowohnanlage Deutschlands. Im Stadtteil Nordend-West entstehen 1133 Apartments. 995 davon werden als Studentenapartments vermietet. 138 werden möblierte Serviced Apartments, die I Live mit zusätzlichen Dienstleistungen ähnlich einem Hotel oder Boardinghouse betreibt.

Die Commerz Real, ein Unternehmen der Commerzbank Gruppe, hat von der privaten Wirtschaftsuniversität Frankfurt School of Finance & Management ein bestehendes Studentenwohnheim mit 244 Einheiten gekauft, das Anfang 2021 abgerissen wird. Bis 2023 entsteht dann auf dem 12 300 Quadratmeter großen Grundstück neben dem Campus der Frankfurt School eine 39 000 Quadratmeter große Wohnanlage.

Nach Angaben der Commerz Real handelt es sich dabei um das derzeit größte Bauvorhaben dieser Art in Deutschland. Die Gesamtinvestitionskosten betragen etwa 226,5 Millionen Euro. Nach Fertigstellung soll das Objekt in die beiden Immobilienfonds „Commerz Real Institutional Smart Living Fund“ und „Commerz Real Smart Living Europe Fund“ eingebracht werden.

537 von den Studentenwohnungen werden als öffentlich geförderter beziehungsweise mietgedeckelter Wohnraum geplant. Weitere 458 Studierenden- und die 138 möblierten Serviced Apartments werden ohne Einschränkung vermietet, das heißt neben Studierenden beispielsweise auch an Lehrkräfte oder Berufspendler.

Insgesamt, so die Commerz Real, gebe es in Frankfurt rund 66 000 Studierende, die zusammen etwa neun Prozent der Stadtbevölkerung ausmachten. Seit 2010 sei deren Zahl stark gestiegen, allein an der Goethe-Universität um mehr als 20 Prozent und an der Frankfurt School of Finance & Management um mehr als 85 Prozent. Die Leerstandsquote am Frankfurter Wohnungsmarkt liege unter 0,5 Prozent.

Zur Wohnanlage kommen eine Tiefgarage und Fahrradstellplätze. Alle Mieter sollen darüber hinaus eine große Lobby mit Bar und ein Fitnessstudio nutzen können.

Nach der Fertigstellung kümmert sich I Live um Vermietung und Verwaltung der Anlage. Mit dem Aalener Unternehmen arbeitet die Commerz Real bereits bei zwei Studierendenwohnanlagen in Darmstadt und Essen zusammen

„Wir freuen uns, mit dem größten geplanten Bauvorhaben dieser Art in Deutschland nun ein drittes gemeinsames Projekt mit der Commerz Real anzugehen und unser für I Live bekanntes Betreiberkonzept mit einbringen zu können“, so Amos Engelhardt, Geschäftsführender Gesellschafter der I Live Group.