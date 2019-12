Doppelte Auszeichnung für Qlocktwo

Schwäbisch Gmünd. Doppelte Auszeichnung für den Uhrenhersteller Qlocktwo. Das Gmünder Unternehmen erhielt den German Design Award und den Iconic Awards 2020 Best-Of-Best. Vergeben wurden die Preise für die „Qlocktwo Large Creator’s Edition Metamorphite“.

Die Anzeige der Zeit in Lettern im Format 90 mal 90 Zentimeter auf einem Objekt mit der Oberfläche aus einem Millionen Jahre alten metamorphen Sedimentgestein habe die Experten der international besetzten Jury überzeugt, so das Unternehmen.

Die Begründung der Jury: „Das außergewöhnliche Prinzip der Zeitanzeige fasziniert immer wieder aufs Neue. In Verbindung mit der hochwertigen Schieferplatte wird die Uhr zum edlen, dekorativen Objekt, das in viele elegante Interieurs passt und zum Blickfang wird.“ Die charakteristische Struktur des Sedimentgesteins auf dem Frontcover des Objekts lasse ein augenfälliges Farbspiel aus verschiedenen Grautönen entstehen. Die innovative Anzeige der Zeit in Fünf-Minuten-Schritten vermittelt ein neues, entspanntes Erlebnis der Zeit.

„Diese Auszeichnung durch den international anerkannten Rat für Formgebung ist eine tolle Bestätigung der Arbeit unseres Teams. Wir freuen uns riesig“, erklärte Qlockwto-Geschäftsführer Jens Adamik.