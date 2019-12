KSK-Chef Götz geht zur Landesbank

Aalen

Der Vorstandsvorsitzende Andreas Götz verlässt die Kreissparkasse Ostalb und wechselt zur Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Laut LBBW übernimmt Götz ab dem 1. Juli 2020 zunächst als Generalbevollmächtigter die Verantwortung für das Privatkunden- und das Sparkassengeschäft der Landesbank. Der Aufsichtsrat der LBBW habe zudem beschlossen, dass Götz in absehbarer Zeit in den Vorstand der LBBW aufrücken werde, so das Kreditinstitut mit Hauptniederlassung in Stuttgart. Über Götz’ Nachfolge im Vorstand und über dessen Vorsitz soll der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ostalb im neuen Jahr entscheiden. Der 51-jährige Götz wird bei der LBBW die Nachfolge von Michael Horn antreten, der die Geschäftsfelder bisher im Vorstand verantwortet und in den Ruhestand geht.

Götz freut sich auf „spannenden Perspektivwechsel“

Andreas Götz’ Bestellung zum Vorstand steht noch unter dem Vorbehalt der europäischen Bankenaufsicht. „Andreas Götz hat in seiner beruflichen Laufbahn umfangreiche Erfahrungen als Privat- und Firmenkundenexperte gesammelt“, erklärt Christian Brand, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LBBW: „Er kennt aus eigener Erfahrung die Erwartungen der Sparkassen an die LBBW in ihrer Funktion als Zentralbank. Ich freue mich, dass wir Andreas Götz für diese Aufgabe gewinnen konnten.“ Der Vorstandsvorsitzende der LBBW, Rainer Neske, betont: „Mit Andreas Götz werden wir einen Kollegen im Team haben, der die erfolgreiche Entwicklung im wichtigen Geschäftsfeld Private Kunden / Sparkassen fortsetzen wird.“

Nach den Gründen für seinen Wechsel gefragt, sagte Götz gegenüber dieser Zeitung: „Nach 25 Jahren im Sparkassenlager, darunter rund zehn Jahre bei der Kreissparkasse Ostalb, bedeutet diese neue Aufgabe für mich eine große Herausforderung und einen spannenden Perspektivwechsel innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Solch eine berufliche Chance bietet sich wohl nur einmal im Leben. Ich habe diese dann nach Abstimmung mit unserem Verwaltungsratsvorsitzenden ergriffen.“ Dem Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ostalb steht Landrat Klaus Pavel vor.

Andreas Götz wurde 1968 in Winnenden geboren. Mit Beginn seines dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Stuttgart trat er 1990 in die BW-Bank ein. Ab 1993 arbeitete er als Corporate Finance Berater, von 1995 bis 2010 war er in verschiedenen Funktionen für die Kreissparkasse Waiblingen tätig, zuletzt als Direktor Privatkunden und stellvertretendes Vorstandsmitglied.

Anschließend wechselte er als Vorstandsmitglied zur Kreissparkasse Ostalb. Im Oktober 2017 wurde er als Nachfolger von Carl Trinkl Vorsitzender des Vorstands, dem außer ihm derzeit Markus Frei und Dr. Christof Morawitz angehören. Andreas Götz ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Viele Berührungspunkte mit der Ostalb

„Vorstand und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren, zusammen viel bewegt und die Kreissparkasse Ostalb fit für die Zukunft gemacht“, so das Fazit, das Götz selbst mit Blick auf die Kreissparkasse Ostalb zieht. Der Banker weiter: „Ich freue mich auf die verbleibende Zeit hier auf der Ostalb und über die zukünftigen Kontakte in der Zusammenarbeit zwischen der Kreissparkasse Ostalb, der LBBW und der BW-Bank. Es gibt dabei vielfältige Berührungspunkte, die mich auch weiterhin mit der Kreissparkasse Ostalb und der Ostalb als Raumschaft verbinden.“

Auch persönlich bleibe er der Region verbunden, so Götz: „Die Ostalb ist für mich zweite Heimat geworden. Ich habe mich hier wohl gefühlt und fühle mich hier nach wie vor wohl. Nicht zuletzt habe ich Freundschaften geschlossen - sei es im Lions-Club oder anderswo und diese halten hoffentlich auch weiterhin an.“