Einblick in die Digitalisierung

Wissensaustausch 9. Transfertag bringt mehr als 200 Teilnehmer an der Hochschule zusammen – Prozess- und Datenmanagement sind wichtige Themen.

Aalen

Das Competence Center unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Härting, Professor der Hochschule Aalen im Fachbereich Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen, hat gemeinsam mit SDZeCOM den 9. Transfertag an der Hochschule Aalen veranstaltet. „Digital Transformation in a Smart Product World“ hieß das Motto. Es ging um einen erfolgreichen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Mehr als 200 Teilnehmende waren mit von der Partie und bekamen spannende Einblicke in Digitalisierungsprozesse.

Der Transfertag machte deutlich, dass Unternehmen aus verschiedensten Branchen von der Digitalisierung profitieren können. Im Mittelpunkt standen Potenziale, die durch innovatives Prozess- und Datenmanagement entstehen.

„Der Begriff Digitale Transformation begegnet uns heute in allen Medien. Es ist ein Schlüsselthema auf Konferenzen und für Unternehmen aller Branchen. Auch die mittelständischen Unternehmen in Deutschland und der gesamten Welt stecken mitten in diesem Wandel. Allerdings tut sich der deutsche Mittelstand noch etwas schwer sich des Themas anzunehmen“, erklärte Ralf Härting.

Praktiker referieren über Anwendungsbeispiele

Die Digitale Transformation ist ein Schlüsselthema auf Konferenzen und für Unternehmen aller Branchen. Prof. Dr. Ralf Härting

Hochschule Aalen

Der Transfertag dient seit 2006 dem Wissenstransfer von der Hochschule in die regionale Wirtschaft und der Förderung des Austausches von Know-how zwischen den Unternehmen. Einen Plenarvortrag zu Beginn hielt Prof. Dr. Veit Etzold von der Hochschule Aalen. Sein Thema: „Vom Neandertal ins Digital – Wie Sie mit der richtigen Story die Psyche Ihres Kunden besser verstehen.“

Neben namhaften Wissenschaftlern der Hochschule kamen hochkarätige Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft beim Transfertag zu Wort. Unternehmen wie KPMG, Sistrix, Plan B, Metamove GmbH, SDZ.Druck und Medien und a+b solutions referierten über Anwendungsszenarien sowie aktuelle Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation sowie zu neuen Geschäftsmodellen für die Praxis. Von SDZ.Druck und Medien berichteten Damian Imöhl und Tobias Dambacher über „Digitale Transformation in der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost“.

Eine themenspezifische Ausstellung und Messestände boten den Gästen zudem die Möglichkeit, direkt mit potentiellen Partnern und Dienstleistern in Kontakt zu treten.