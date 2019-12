Gerald Weber rettet Hesta

Schwäbisch Gmünd.

Für die im August diesen Jahres in Insolvenz gegangene Hesta Blasformtechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Schwäbisch Gmünd zeichnet sich trotz der Krise in der Automobilindustrie eine positive Lösung ab. Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz von der Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler und die Stuttgarter Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung haben den operativen Geschäftsbetrieb des Maschinenbauers an ein Bieterkonsortium Dr. Gerald Weber veräußert und damit den Standort und den Großteil der Stellen gerettet.

Das ist kein Zufall. Denn der bis 2011 in Toulouse in Frankreich tätige Airbus-Geschäftsführer mit Wohnsitz in Schwäbisch Gmünd ist seit Februar 2019 Gesellschafter des Unternehmens Hesta, das Teil der Gansler-Group war.

Zu dieser Holding von Gerhard Gansler aus Dewangen gehören neben Hesta die KMF-Maschinenbau AG in Böbingen und die Ziegler+Schenk GmbH & Co. KG in Göppingen. Diese fusionierte 2016 mit der Gmünder Schenk Werkzeug- und Maschinenbau – und bei diesem Traditionsunternehmen hat der inzwischen 70-jährige Gerald Weber einst seine Ausbildung als Werkzeugmacher absolviert. „Es war natürlich auch ein Stück weit eine persönliche und emotionale Entscheidung für Hesta“, räumte Gerald Weber im Gespräch mit dieser Zeitung ein. Der erfahrene Manager, der als Berater in mehreren Bei- und Aufsichtsräten der Automobil- und Luftfahrtindustrie gefragt und tätig ist, unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der Eislinger MAG-Gruppe, hat mit seiner eigenen Weber-Beteiligungsgesellschaft, einem privaten Partner und zwei Investoren aus Lieferanten- und Kundenkreisen von Hesta das in Schieflage geratene Unternehmen nun übernommen.

Hesta ist für mich eine emotionale Sache. Dr. Gerald Weber, Investor

„Wir werden mit 16 der einst 21 Mitarbeiter weiter machen und haben für Hesta nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen einen neuen Businessplan aufgestellt, von dem wir überzeugt sind“, sagte Weber. Details will er demnächst bekannt geben. Bislang war Hesta ein Hersteller von Maschinen, Geräten und Ersatzteilen im Bereich der Blasformtechnik. Dabei handelt es sich um vollautomatische Anlagen zur Herstellung von Kunststoffhohlkörpern, zum Beispiel Flacons für Parfum oder auch Flaschen, die zur Urinaufnahme in Krankenhäusern verwendet werden. Kunden sind Unternehmen aus der Verpackungsbranche und der Automobilindustrie.

Über die Insolvenzursache hatte Gerhard Gansler im August offen Auskunft gegeben: „Wir haben zuletzt keine einzige Maschine mehr verkauft.“ Dafür nannte er mehrere Gründe: „Einige Kunden haben ihre Aufträge nicht wie geplant abgerufen, andere haben sie zeitlich gestreckt und ein großer Kunde wartet noch auf zugesagte KfW-Fördermittel“. Üblich sei in diesem Geschäft, dass der Kunde bei Vertragsabschluss ein Drittel des Preises bezahlt – Gansler: „Bei einem Auftragsvolumen von 2,9 Millionen Euro kann man sich leicht ausrechnen, welche Lücken sich da auftun. So entstanden uns im August Finanzierungsschwierigkeiten, für die wir kurzfristig keine Lösung finden konnten“. Dass es zum massiven Ausfall der Aufträge gekommen ist, führte Gansler „auch auf die stark emotional geführte Diskussion um die Verwendung von Kunststoffverpackung“ zurück.

„Der Transaktionsprozess für die Hesta Blasformtechnik war durch den hohen Zeitdruck, das enge Markt- und Wettbewerbsumfeld sowie die schwache Auftragslage vor Antrag besonders anspruchsvoll. Trotzdem konnte in einem kompetitiven Bieterprozess eine optimale Lösung für das Unternehmen, die Mitarbeiter und den Standort gefunden werden“, erklärten Bernd Grupp und Jörg Mayer für die Insolvenzverwaltung.