Wie geht‘s bei Bosch insgesamt weiter?

Schwäbisch Gmünd. Arbeitnehmer und Arbeitgeber des Lenkungshersteller Bosch AS haben sich auf ein „Eckpunktepapier“ zur Lösung des Themas Abbau von 1000 der noch 5000 Stellen in Gmünd und Kosteneinsparung von 100 Millionen Euro geeinigt. Instrumente dafür sind die Erhöhung der Quote für Altersteilzeitprogramm auf vier Prozent, Aufhebungsverträge, Kurzarbeit, Absenkung der Arbeitszeit und Anpassung der Führungsstrukturen. Wie viele Jobs dadurch gerettet werden, ist offen und von der weiteren konjunkturellen Entwicklung abhängig. Im Gegenzug wollen beide Seiten ein Zukunftskonzept für den Standort entwickeln. Experten des der IG Metall nahestehenden IMU-Institutes sind daran beteiligt. Allerdings ist ein weiterer Stellenabbau nach 2022 mit betriebsbedingten Kündigungen in Gmünd noch nicht vom Tisch. Wie an anderen Bosch-Standorten. In Feuerbach und in Schwieberdingen spricht Bosch bis Ende 2022 keine Kündigungen aus, die 9600 Mitarbeiter der Antriebssparte reduzieren aber bis Ende 2021 ihre Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. 1600 Stellen sollen sozialverträglich abgebaut werden – abhängig von der weiteren Marktentwicklung. Wegen der Autokrise will Bosch in Deutschland insgesamt 3500 Stellen streichen. In Bamberg wurde eine Verkürzung der Arbeitszeit vereinbart. In Reutlingen sollen mehr Stellen als gedacht wegfallen: 500 zusätzlich zur Altersfluktuation. Belegschaft und Betriebsrat waren davon ausgegangen, dass der Abbau teilweise durch Fluktuation geschafft wird.