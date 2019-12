Barbara-Kolloquium ist klimaneutral

Zum 16. Mal hat die Hochschule Aalen das Barbara-Kolloquium veranstaltet. Dabei kommen jährlich Vertreter der Gießerei- und Zulieferindustrie an der Hochschule zusammen.

In seiner Begrüßung legte Prof. Dr. Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, einen Schwerpunkt auf die wachsende Zahl der Studierenden und stellte die Spitzenposition der Hochschule im bundesweiten Vergleich mit anderen Fachhochschulen bei der Einwerbung von Forschungsmitteln dar.

Prof. Lothar Kallien verschaffte den Anwesenden einen Überblick über die Veranstaltung. Mit rund 200 Teilnehmern war das Barbarakolloquium dieses Jahr extrem gut besucht.

Peter Frieß, Geschäftsführer des Unternehmens Fokus Zukunft, eröffnete die Vortragsreihe mit dem Thema „Verantwortlich Zukunft gestalten – Der Weg einer Gießerei in die CO2-Neutralität“. Er stellte eindrucksvoll die Folgen von CO2-Emissionen auf die Umwelt dar und mahnte zur Besserung der CO2-Bilanz der Unternehmen.

Dass es mit Hilfe der Unterstützung von Klimaschutzprojekten auch einer Gießerei gelingt, Klimaneutralität zu erreichen, wurde an dem Beispiel der Gießerei Lößnitz GmbH aufgezeigt.

Klimazertifikat überreicht

Fries überreichte Lothar Kallien ein von ihm erworbenes Klimazertifikat: Durch den Anbau von Waldflächen würden rund 20 Tonnen CO2-Emissionen ausgeglichen, das Barbara-Kolloquium 2019 sei klimaneutral.

„Die Digitalisierung von Druckgießprozessen mit Nutzen und Risiken“ stellte Prof. Dierk Hartmann von der Hochschule Kempten vor. De Aufgabenstellung konzentrierte sich auf Datenmanagement, Sensorik, Prozessführung und Prozessmodelle. Er sprach auch den Einsatz von neuronalen Netzen beziehungsweise künstlicher Intelligenz an.

Wir befinden uns an einem epochalen Meilenstein für die deutsche Druckgussindustrie. Johannes Messer

Johannes Messer Consulting

In seinem Vortrag „Die zweite Revolution der Aluminium-Druckguss-Industrie“ stellte Jo-hannes Messer, Geschäftsführer der Johannes Messer Consulting, die aktuell stürmischen Zeiten in der Gießereibranche dar. Die großen Abhängigkeiten von der Automobilindustrie und dem Export seien entscheidende Gründe dafür.

Dann zeigte er den Wandel der Aluminiumgießerei-Industrie von den 1980-er Jahren, als im Bereich Druckguss Deutschland mit Firmen wie Honsel, Alumetall, KSM, GF und KS noch weltweit vor den USA und Japan führend war. Von 1990 bis heute seien in China die 50 größten Druckgießereien des Landes neu entstanden. Im gleichen Zeitraum sei in Deutschland keine neue Druckgießerei entstanden. Die geringe Investitionsbereitschaft nehme seit 2005 in Deutschland weiter „dramatisch“ ab. Der Produktionsstandort Deutschland und Europa sollte aus der Sicht von Johannes Messer durch langfristige Investitionen und politische Entscheidungen gestärkt werden.

Harald Sehrschön, Leiter der Produktentwicklung der Fill GmbH aus Österreich, gab nach einer kurzen Firmenvorstellung einen Einblick in Innovationen der Firma. Jährlich werden 1,5 Millionen Kurbelgehäuse, fünf Millionen Strukturbauteile, 20 Millionen Zylinderköpfe und 300 Millionen Fahrwerksteile auf Fill-Anlagen produziert. Besonderes Augenmerk legte Sehrschön auf den neu entwickelten Niederdruckkokillengussofen. Der Prototyp dieses Ofens steht für erste Gießversuche bereit, die zu Beginn des Jahres 2020 erfolgen sollen.

Schließlich präsentierten Studenten der Hochschule Aalen ihre Abschlussarbeiten im Bereich Gießereitechnik. Zuerst stellte Florian Mäuser seine ausgezeichnete Bachelorarbeit zur Prozesssteuerung und Überwachung beim Squeezen vor, die er bei der Firma Albert Handtmann Metallgusswerk verfasste. Max Schütze präsentierte seinen momentanen Stand an der Arbeit „Trennmittelfreies Druckgießen durch laserstrukturierte Werkzeugoberflächen“.

Dem Thema Qualitätsbestimmung im Druckguss durch Röntgenprüfung und künstliche Intelligenz widmete sich Selimhan Atalmis. In Zusammenarbeit mit Prof. Ricardo Büttner, ebenfalls von der Hochschule Aalen, soll ein neuronales Netz entwickelt werden, welches schnell und zuverlässig die Fehler an Gussbauteilen detektieren kann. Zum Abschluss stellte Alexander Müller seine Masterarbeit bei der MAN Energy Solutions SE vor. Sie behandelt unter anderem die Erfassung des aktuellen Standes einer Formsandversorgung in der Gießerei von MAN.

Der Ausklang der Veranstaltung fand wie gewohnt im Gießereilabor der Hochschule Aa-len statt. Dort hatten die Teilnehmer in gemütlicher und entspannter Atmosphäre die Möglichkeit über Fachvorträge zu diskutieren.