Mehr als eine Milliarde Euro Gewinn

Bilanz Zehntes Rekordjahr in Folge für den Zeiss-Konzern, der alle Ziele übertrifft und auf der Ostalb in einem Jahr rund 600 neue Jobs geschaffen hat – und weitere schaffen wird.

Oberkochen/Stuttgart

Es ist die zehnte und letzte Bilanzpressekonferenz von Prof. Dr. Michael Kaschke als Vorstandschef von Zeiss – und es ist die nächste, bei der er Rekordzahlen verkündet. Mehr als 6,4 Milliarden Euro Umsatz hat sein Unternehmen im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftet. Erstmals in der Konzerngeschichte steigt der Gewinn auf mehr als eine Milliarde Euro, trotz massiver Investitionen in neue Mitarbeiter, neue Infrastruktur und ebenfalls neue Rekordausgaben für Forschung und Entwicklung.

„Wir haben unsere ambitionierten Ziele deutlich übertroffen“, lautet Kaschkes Fazit. „Alle vier Sparten von Zeiss haben sich hervorragend entwickelt.“ Das sei gerade im Umfeld eines unsicheren Wirtschaftsklimas und tief greifenden Strukturwandels in verschiedenen Industrien bemerkenswert. Die Zahl der Mitarbeiter stieg weltweit um fast 2000 auf nun mehr als 31 000. An den Standorten Oberkochen und Aalen sind aktuell 8500 Menschen für den Konzern tätig, das sind rund 600 mehr als noch vor einem Jahr. Laut Kaschke wird Zeiss auch in Zukunft neue Stellen auf der Ostalb schaffen – allerdings nicht in dem Tempo der vergangenen Jahre.

Jeder der vier Konzernbereiche verbuchte im Geschäftsjahr 2018/19 Rekordzahlen. Der Halbleiterbereich wuchs um sieben Prozent auf 1,634 Milliarden Euro. Dank der neuen EUV-Technologie, die Zeiss gemeinsam mit den Partnerfirmen ASML und Trumpf zur Marktreife gebracht hat und mit der noch kleinere, bessere und effizientere Chips hergestellt werden, haben die Oberkochener die Technologieführerschaft übernommen. Bei der Bilanzpressekonferenz zeigte Zeiss das erste Gerät für Endkonsumenten, das einen mit dieser Technik hergestellten Chip enthält: Es ist das iPhone 11.

Trotz der kriselnden Autokonjunktur hat der Bereich Industrielle Messtechnik ein sattes Plus von zwölf Prozent zu verbuchen. Das liegt nicht nur an der Übernahme des Braunschweiger Unternehmens GOM, sondern auch am Mikroskopiegeschäft, das die Erwartungen übertroffen hat.

In zehn Jahren rund eine Milliarde Euro investiert

Die Medizintechnik (plus 14 Prozent) wiederum profitierte laut Kaschke von einigen neu am Markt eingeführten Innovationen. Das einstige Sorgenkind, die Consumer-Sparte (etwa Brillengläser und Fotoobjektive), legte um neun Prozent zu. Jedoch steht das Fotoobjektiv-Geschäft seit einigen Jahren unter starkem Druck, da immer mehr Konsumenten statt zur Kamera zum Smartphone greifen.

In den vergangenen zehn Jahren hat Zeiss rund eine Milliarde Euro in neue Standorte und den Ausbau der Niederlassungen investiert. Mit einer ähnlichen Summe kalkulieren die Oberkochener in den kommenden zehn Jahren, erklärt Finanzchef Dr. Christian Müller. Allerdings sei das kein Selbstzweck, betont Kaschke. „Wir sind ja keine Baufirma. Wir investieren sehr bewusst. Gleichzeitig legen wir den Fokus auf unsere Widerstandsfähigkeit.“ Zwar rechnet Kaschke auch für das bereits begonnene Geschäftsjahr 2019/20, das „gut angelaufen“ sei, mit weiterem Wachstum, dennoch werde man sich nicht komplett von den konjunkturellen Schwankungen abkoppeln können.

Ein Grund für die größer werdende Unsicherheit ist der chinesisch-amerikanische Handelskrieg. Bislang spürt Zeiss zwar keine Auswirkungen, jedoch sind die USA der größte Absatzmarkt für die Oberkochener – dicht gefolgt übrigens von China.

An der aktuellen Wachstumsausrichtung hält Zeiss jedoch fest. „Wir setzen unsere Investitionsstrategie fort, legen weiter den Fokus auf Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, stellen uns international breit auf und setzen auf Innovationen.“ Zeiss werde in den kommenden Jahren von zahlreichen Trends profitieren. Kaschke nennt hier die Automatisierung samt Digitalisierung sowie Industrie 4.0, steigende globale Forschungsausgaben und die Megatrends im Gesundheitsbereich.

Ob sich an die vergangenen, zehn weitere Rekordjahre anschließen, wird Kaschke zunächst aus der Ferne beobachten. Im April startet Nachfolger Dr. Karl Lamprecht, Kaschke wird (unter anderem, siehe links) neuer Aufsichtsratschef am Karlsruher Institut für Technologie. Auf die Frage, ob er diesen Posten auch bei Zeiss anstrebe, antwortet er knapp: „Nein.“

