Kaschke ist Ehrensenator

Aalen. Der scheidende Vorstandsvorsitzende von Carl Zeiss, Prof. Dr. Michael Kaschke, ist jetzt Ehrensenator der Hochschule Aalen. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Hochschule zu verleihen hat. Acht Jahre lang war Kaschke Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule Aalen. Zum Abschluss dieser Tätigkeit ist ihm nun die Ehrensenatorwürde verliehen worden, „Wir brauchen herausragende Persönlichkeiten wie Sie“, dankte Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider dem neuen Ehrensenator für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. „Sie haben wichtige Zukunftsthemen zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, dem Machine Learning oder der Campusentwicklung entscheidend vorangetrieben.“ Mit dem Digital Education Day gab Kaschke beispielsweise einen wichtigen Impuls für die Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung. Auch der Aufbau eines Zentrums für Datenanalyse an der Hochschule wurde in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich von ihm unterstützt. Zudem sei Zeiss bei der MINT-Förderung und der Gründungskultur für die Hochschule Aalen ein Partner. Kaschke stellte heraus, dass ihm die Zusammenarbeit mit der Hochschule immer viel Spaß gemacht habe. Die Hochschule müsse auch „nach außen in die Gesellschaft wirken“.