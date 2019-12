Trotz vieler Aufträge - Voith schließt Fabriken

Heidenheim/Stuttgart.

Den höchsten Auftragsbestand seit sieben Jahren verkündet der Maschinenbaukonzern Voith. Wie das Unternehmen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart bekannt gab, laufen die Geschäfte gut, der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2018/19 um zwei Prozent auf 4,276 Milliarden Euro. „Wir sind in einer Wachstumsphase“, sagte Dr. Toralf Haag, Vorsitzender der Geschäftsführung von Voith. Gleichzeitig ist der Gewinn gestiegen – und zwar um fast die Hälfte. Nach Steuern liegt das Konzernergebnis bei 72 Millionen Euro. Operativ verdiente das Unternehmen rund 215 Millionen Euro. Für Haag ist das eine „gute operative Performance in einem anspruchsvollen Umfeld“.

Für das bereits laufende Geschäftsjahr rechnen die Heidenheimer mit einem Umsatzplus. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, der Bestand stieg um rund neun Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Die Konzernbereiche Hydro und Turbo hätten sich beide sehr gut entwickelt, in der zuletzt boomenden Papiersparte hat sich die Lage „normalisiert“, wie Finanzchef Egon Krätschmer erläuterte. Voith Hydro hat vor kurzem den zweitgrößten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte erhalten. Laut Haag habe das Projekt in Australien ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Für das Pumpspeicherkraftwerk „Snowy 2.0“, das zu den zehn größten Batterien der Welt gehört, liefert Voith mehrere Komponenten.

In den vergangenen Jahren hattten die Heidenheimer massiv in den Auf- und Ausbau seiner Digitalsparte investiert, Unternehmen zugekauft und Mitarbeiter eingestellt. Noch befindet sich der vierte, jüngste Konzernbereich in den roten Zahlen. 2018/19 standen bei einem Umsatz von 62 Millionen Euro ein Verlust von 22 Millionen Euro zu Buche. „Wir haben allerdings den Verlust innerhalb des vergangenen Jahres beinahe halbiert“, so Haag. Gleiches soll im laufenden Geschäftsjahr gelingen. Und: „Wir wollen den Umsatz weiter steigern“, so Haag.

Ab 2022: Voith CO2-neutral

Trotz der vielen guten Nachrichten: Voith hat vor einigen Wochen angekündigt, seine Standorte in Sonthofen, Zschopau und Müllheim zu schließen. „Wir bedauern die Konsequenzen für die Mitarbeiter“, sagt Haag. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Wir haben an den Standorten in den vergangenen Jahren stets Verluste erwirtschaftet.“ Deshalb sei „eine Konsolidierung unumgänglich“ gewesen.

Wir sind in einer Wachstumsphase. Dr. Toralf Haag

Voith-Chef

Im Falle Sonthofens, mit 420 Mitarbeitern der größte der Standorte, die vor dem Aus stehen, widerspricht Haag damit direkt der Darstellung der Arbeitnehmerseite. Die hatte bei ihren Protesten darauf hingewiesen, der Standort arbeite profitabel. Auf den Stammsitz in Heidenheim hat der Abbau keine Auswirkungen. „Heidenheim bleibt unser Mutterschiff, unsere starke Zentrale“, betont Haag. Dennoch befinde man sich aktuell im Austausch mit dem Betriebsrat, um den Stammsitz „zukunftsfähig“ aufzustellen, wie der Voith-Chef erklärt. Allerdings rechne er hier „mit keinen massiven Restrukturierungen oder Abbauprogrammen“. In Heidenheim arbeiten derzeit rund 4100 Menschen für Voith, so viele wie im vergangenen Jahr.

Voith befindet sich gerade mitten in einem Strukturwandel. Nicht nur in der Digitalsparte setzt Voith auf hohe Investitionen, etwa durch Zukäufe von Firmen wie der schwedischen Pilotfish oder der Münchner Digitalagentur Resono. „Wir sind gut aufgestellt, um mit den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft weiter zu wachsen“, so Haag. Weitere Zukäufe schließt der Konzernchef nicht aus. Auch in den traditionellen Bereichen, wie der Papiersparte setzt das Unternehmen auf neue Geschäftsmodelle, Übernahmen und Innovationen. So gab Voith vor kurzem rund 319 Millionen Euro aus, um BTG, einen weltweiten Anbieter von Prozesslösungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, zu übernehmen.

Haag sieht im Papier zudem einen Rohstoff, der das Plastik ersetzen kann. „Wir investieren gerade eine Menge an Forschung in die Weiterentwicklung des Stoffs.“ Gemeinsam mit weiteren Firmen, etwa Verpackungsherstellern, arbeitet Voith an der Festigkeit und Haltbarkeit von Papierstoffen, die eines Tages statt Plastik verwendet werden könnten. „In vielen Bereichen hat Papier bessere Eigenschaften als Kunststoff“, sagt Haag. So sei es etwa leichter zu recyclen.

Die Wassersparte wiederum soll dank der forcierten Energiewende wachsen. „Wasserkraft ist ein stiller Klimaretter“, so Haag. Der Konzern selbst will sich nachhaltiger aufstellen. Bis 2022 soll Voith klima- also CO2-neutral sein. Zwar investiere man aktuell noch in entsprechende Zertifikate –Haag nennt einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag – doch bereits „in fünf bis sechs Jahren“ will Voith allein dank interner Maßnahmen das ohne Beihilfe schaffen. Das Unternehmen leiste so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.