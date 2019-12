Ellwanger Varta profitiert von Milliarden-Subvention für Batteriezellen-Produktion

Ellwangen. Die EU-Kommission hat heute umfangreiche Subventionen für die Batteriezellen-Produktion für Elektroautos in Europa genehmigt. Einer der Empfänger auf deutscher Seite: der Ellwanger Batteriehersteller Varta. Varta ist eines von fünf deutschen Unternehmen, die an der europaweiten Allianz beteiligt sind. Dazu gehören noch der Chemiekonzern BASF, der Autobauer BMW, die Peugeot-Tochter Opel und eine deutsche Tochter des belgischen Recycling-Konzerns Umicore. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte an, er wolle die Förderung dieser fünf Unternehmen "sehr rasch" bewilligen. Geplant ist die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien, die langlebig sein sollen und kurze Ladezeiten ermöglichen. Sieben Länder wollen den Aufbau einer heimischen Batteriezell-Fertigung finanziell fördern. Neben Deutschland sind auch Frankreich, Belgien, Finnland, Italien, Polen und Schweden beteiligt. Es sind Beihilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro vorgesehen.

Bei Varta gehe es um die Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Technologie und dabei um die Entwicklung sogenannter Silizium-dominierter Anoden, erklärte das Unternehmen. Diese neue Technologie solle in die Massenproduktion überführt werden - sowohl für bestehende als auch für größere Zellenformate, die zum Beispiel für Elektro-Autos genutzt werden. "Varta stellt sich auf eine stark steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien mit höchster Energiedichte ein", sagte Vorstandsvorsitzender Herbert Schein.

Die Geschäfte laufen blendend beim Ellwanger Batteriehersteller Varta. Die Geschäftszahlen der Aktiengesellschaft für die ersten neun Monate 2019 sprechen eine deutliche Sprache: Varta hebt nicht nur die Jahresprognose an, sondern stockt obendrein sein Investitionsprogramm auf. In den Ausbau der Kapazitäten sollen 2019 statt der bisher geplanten 75 bis 90 Millionen Euro nun zwischen 95 und 110 Millionen Euro fließen.

Der Konzern profitiert derzeit besonders vom Trend hin zu wiederaufladbaren Hörgeräten. Im Segment „Power & Energy“ stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten um 8,5 Prozent auf 40,9 Millionen Euro. Aufgrund der ungebrochen sehr hohen Kundennachfrage nach Lithium-Ionen Batterien werde die Produktionskapazität weiter ausgebaut.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Apple zu den Kunden der Ellwanger gehört.

Der US-Konzern rüstet seine Ohrhörer mit Namen Airpods mit Kleinstbatterien aus Ostwürttemberg aus. Aktuell notiert die Aktie bei mehr als 120 Euro – ein Plus von mehr als 350 Prozent im Vergleich zu Anfang des Jahres.