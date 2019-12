Wenn Maschinen selbst entscheiden

Aalen

Rund 10 000 Zuhörer haben in bislang 43 Vortragsveranstaltungen des Industrieforums 4.0 an der Hochschule Aalen eine Menge gelernt: über lernende Maschinen, vernetzte Fabriken, intelligente Autos und erweiterte Realität. Dazu gab’s stets praktische Tipps aus Forschung und Industrie. Nun ist die Reihe Industriedialog Industrie 4.0 fünf Jahre alt geworden. Zum Jubiläum haben die Organisatoren vom Steinbeis-Innovationszentrum hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf dem Podium in der Aula versammelt. Sie diskutierten, wie Künstliche Intelligenz (KI) in verschiedensten Wirtschaftsbereichen den Menschen hilft, wie bedroht oder sicher die Daten sind – und wie Deutschland und die Region dank besonderem Datenschutz und Industrie-Know-how aus der KI ein Geschäftsmodell machen können. Wenn sich die Beteiligten denn beeilen.

Überschrieben war die Diskussion mit „I4.0 Leadership without KI Leadership?“ Moderator Prof. Dr. Axel Zimmermann, Leiter der Steinbeis Transferplattform Industrie 4.0 und des Zentrums Industrie 4.0 Hochschule Aalen, merkte selbstironisch an: „Das ist eben das Denglisch, das wir hier so haben.“ Industrie der Zukunft braucht Künstliche Intelligenz, so der Tenor: ob beim Optimieren von Abläufen in Fabriken, in der Produktentwicklung, im selbstfahrenden Auto oder beim sprachbegabten Roboter.

CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter wies auf den aktuellen Fall des in Berlin ermordeten Georgiers hin: Mithilfe von KI habe der mutmaßliche Mörder überführt werden können. Allgemein, sagte Arthur Schmidt, Referatsleiter Künstliche Intelligenz im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sei Deutschland beim Thema Künstliche Intelligenz weltweit in der Führungsgruppe. So stammt etwa 58 Prozent der Patente im Bereich des Automatisierten Fahrens aus Deutschland. 192 Professuren in Deutschland mit KI-Schwerpunkt gibt es bereits, 100 neue sollen entstehen.

Plädoyer für „europäische KI“

Alexander Britz, Leiter des Geschäftsbereichs digitale Business Transformation/ künstliche Intelligenz bei Microsoft Deutschland differenzierte: Was die Vernetzung in der Produktion und miteinander kommunizierende Maschinen angehe, habe Deutschland weiterhin einen Vorsprung. Allerdings gelte es auch, alle Prozesse und Produkte zu vernetzen – da seien andere Weltregionen weiter

Prof. Dr. Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, hält den Fortschritt in Deutschland in vielen Feldern für zu langsam – China oder das Silicon Valley arbeiteten im Bereich der KI schnell und anwendungsgetrieben und legten schon jetzt großes Augenmerk auf das Sammeln und Auswerten von Daten.

Die starke Abhängigkeit von Daten habe aber auch eine Kehrseite, wandte Arthur Schmidt vom IT-Bundesamt ein. So seien 33 Prozent der deutschen Unternehmen – und sogar 43 Prozent der großen Firmen – vergangenes Jahr Opfer von Cyberangriffen und anderen Cyber-Sicherheitsvorfällen geworden. Künstliche Intelligenz werde hier einerseits von den Angreifern genutzt, etwa um Schwachstellen in der IT-Infrastruktur von Firmen zu finden. Sie könne aber auch in der Verteidigung gegen Angriffe genutzt werden, etwa um Anomalien in Netzwerken zu erkennen. Er wies auf europäische Bemühungen hin, die Cybersicherheit zu erhöhen: „Aber ich möchte nicht die führende Nation in Überwachungstechnik sein“, fügte er an.

Alexander Britz von Microsoft hob den besonderen, positiven Stellenwert des Datenschutzes in Deutschlands hervor: „Aber warum machen wir diese hohe Sensibilität nicht zu einem eigenen Geschäftsmodell?“, fragte er. Dr. Steven Peters, Leiter Künstliche Intelligenz in der Konzernforschung bei der Daimler AG, plädierte dafür, dem US-amerikanischen KI-Modell – möglichst alles zu automatisieren und dem chinesischen – alle Daten zu erfassen – ein europäisches Modell, dass die Menschen etwa durch Sprachlernprogramme zu eigenen Leistungen befähigt, entgegenzusetzen.

KI sei immer nur ein Hilfsmittel für die Menschen, egal ob Ärzte, Pfleger oder auch Ermittler gegen Kinderpornografie, so Britz. Peters ergänzte: KI ist ein Werkzeug, über dessen ethische Dimension nicht Ingenieure und Firmen alleine entscheiden sollten. Auch für Wissenschaftler, Mediziner und Juristen sei die Beschäftigung mit Künstlicher Intelligenz unerlässlich. Für Hochschulrektor Schneider eine Steilvorlage: „Wir dürfen hier keinen Absolventen rauslassen, der nichts von Machine Learning gehört hat“, sagte er über die Hochschule Aalen.

Moderator Axel Zimmermann ließ die die Zuhörer mit Fragen zu Wort kommen und dankte dem Team hinter dem Industriedialog, darunter Organisatorin Simone Haag sowie Dr. Thomas Burghard und Heiko Rössel.