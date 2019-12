I Live eröffnet Hotelkette

Immobilien Der Aalener Immobilienentwickler nimmt Mitte 2020 in Wien die erste Anlage mit Serviced Apartments in Betrieb, weitere zehn sollen folgen – auch in Aalen.

Aalen

Der Aalener Immobilienentwickler I Live geht unter die Hotelbetreiber. Was bei der Eröffnung des spektakulären neuen Firmensitzes, des I Live Towers, anklang, ist seit anderthalb Jahren offizieller Teil der Firmenstrategie: Geplant und im Entstehen sind insgesamt elf Anlagen mit sogenannten Serviced Apartments, in denen Gäste zwischen wenigen Tagen und sechs Monaten wohnen können. Betrieben werden diese Hotelanlagen von I Live mit dem typischen, unternehmenseigenen Konzept. Auch im Herzen Aalens soll ein solcher Komplex mit 120 Betten entstehen.

Neben den Microapartments, beispielsweise für Studenten, sind die Serviced Apartments ein weiterer wichtiger Bestandteil der Geschäftsausrichtung von I Live. Sie ähneln Boarding-Houses: „Die Vorteile der Microapartments werden hier auf Hotelzimmer übertragen“, betont I-Live-Sprecher Martin Kraft. Ausgestattet sind die Räume, denen jeweils ein eigenes Badezimmer angegliedert ist, mit kleinen Einbauküchen, sogenannten Pantryküchen. Darüber hinaus können die Gäste Gemeinschaftsräume – etwa mit Fitnessgeräten – nutzen und finden eine Bar in der Lobby. Besondere Angebote, die i Live auch in seien Microapartments bereitstellt, etwa die Community-App, gibt es hier ebenfalls.

Neubauten unter anderem in Wien und Stuttgart

Die erste Hotelanlage dieser Art eröffnet I Live Mitte 2020 in Wien. Hier istI Live nicht wie sonst üblich als Projektentwickler und Bauträger aufgetreten, sondern übernimmt eine Anlage, die bereits in Bau ist. Derzeit sind 15 Mitarbeiter beim Aalener Immobilienentwickler mit dem Aufbau der Hotelkette betraut. 100 sollen es in anderthalb bis zwei Jahren sein, wenn die Serviced Apartments in Betrieb sind.

Die Vorteile der Microapartments werden auf Hotelzimmer übertragen. Martin Kraft

Unternehmenssprecher

Die Expansion läuft auf vollen Touren. So ist aktuell eine weitere Anlage in Wien mit 300 Serviced Apartments in Bau. In München-Obersendling entstehen 140 Serviced Apartments, in Neu-Ulm sind es im neuen „Campus Village II“ 140.

Im Raum Frankfurt soll mit rund 1200 Wohnungen das größte Mikrowohnprojekt Deutschlands entstehen – hier wird es außer Studentenwohnungen auch ein Hotel mit Serviced Apartments geben. In Offenbach sind 360 Hotelzimmer geplant, in Stuttgart-Zuffenhausen weitere 172. In den meisten Fällen werden die Anlagen von I live geplant und gebaut, dann an institutionelle oder private Investoren verkauft und von I Live betrieben.

Das Hotelprojekt in Aalen mit 120 Betten soll „an zentraler Stelle“ entstehen. Derzeit befinde sich I Live noch gemeinsam mit der Stadt Aalen auf Grundstückssuche. Erfahrung im Hotelbau hat das Unternehmen unter anderem mit der Errichtung des Aalener Hotels Estilo gesammelt, das von der Schiehlen Hotels GmbH betrieben wird.

Passend zum öffentlichen Auftritt der I-Live-Gruppe, der um die Themen Brasilien, Natur und Nachhaltigkeit kreist, soll jede der Anlage einen eigenen Namen bekommen. „Ipanema“ wäre beispielsweise ein solcher Name, wie Unternehmenssprecher Martin Kraft sagt.