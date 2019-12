Hauschulte verlässt Scholz

Essingen

Wie der Essinger Mischmetallrecycler Scholz Recycling GmbH erst jetzt mitteilt, hat Dr. Klaus Hauschulte sein Amt als Chief Executive Officer (CEO) bereits zum 19. November niedergelegt. Tags zuvor leitete er noch normal Besprechungen mit leitenden Mitarbeitern.

Das Arbeitsverhältnis sei im gegenseitigen Einvernehmen beendet worden, teilte die Muttergesellschaft Chiho Environment Group Limited (CEG) mit. Deren größte Tochtergesellschaft ist die Scholz Recycling GmbH. Der promovierte Maschinenbauingenieur Hauschulte war erst am 1. Februar 2018 als Nachfolger von Yongmi Qin zum CEO berufen worden.

In seiner mehr als 20-jährigen Karriere war Hauschulte unter anderem als COO der Windkraft-Sparte und Head of Operations des Bereichs „Mobility Urban Transport“ bei der Siemens AG und bei Benteler Automotive tätig gewesen. Er gehörte seit vergangenem Jahr auch dem Senat der Deutschen Wirtschaft an. „Hauschulte übernimmt das Steuer zu einem für die Firma maßgeblichen Zeitpunkt. Nach einer Phase des Übergangs sind wir nun gut für weiteres Wachstum aufgestellt“, kommentierte CEG-CEO Yongming Qin, damals die Stellenbesetzung.

Laut CEG hat Hauschulte in den zurückliegenden zwei Jahren große Veränderungen bei Scholz vorangetrieben und durchgeführt „Er war maßgeblich daran beteiligt, Scholz durch eine Zeit wichtiger neuer Schritte zu führen. Dennoch tritt Hauschulte ab, damit die Gesellschaft eine veränderte, aber konsistente Geschäftsstrategie verfolgen kann“, heißt es in der CEG-Pressemitteilung.

Dr. Klaus Hauschulte

Dr. Klaus Hauschulte

Yongming Qin dankte Hauschulte für „seinen engagierten Einsatz und einige wegweisende Leistungen“ darunter zum Beispiel die Integration der Tochtergesellschaften in ein gemeinsam geführtes Firmen-Netzwerk, den Aufbau einer schlanken Finanzorganisation und Eingliederung von Tochterunternehmen, die Einrichtung und Steuerung eines Lenkungskreises für Forschung & Entwicklung, die Erweiterung eines Key-Account-Managements durch Gewinnung mehrerer Neukunden, die Durchsetzung einer Prozessoptimierung vom Platz bis zum Management über die Scholz Vision 2022 oder die Prägung eines sichtbaren Fußabdrucks in Politik und Verbänden. „Um die Kontinuität im Management der Tochtergesellschaft in der aktuellen Situation zu gewährleisten, wird Yongming Qin auch als Geschäftsführer der Scholz Recycling GmbH vorübergehend fungieren“, heißt es in der Pressemitteilung. In den nächsten Monaten werde die Gesellschaft einen neuen CEO holen. Was Hauschulte nun macht, wurde nicht mitgeteilt.

Bereits im Jahr 2017 hatte es in der Geschäftsführung Veränderungen gegeben. Co-CEO Oliver Scholz wurde im Januar entlassen, im April schied Martin Billhardt als CTO aus, im Dezember trat COO Kai Lohmann wegen unterschiedlicher Auffassung über die strategische Ausrichtung zurück.

Die Chiho Environmental Group Limited ist nach eigenen Angaben Chinas größtes Schrottrecyclingunternehmen und eines der größten börsennotierten globalen Unternehmen dieser Art. Zu den Aktivitäten gehört das Recycling von Eisen- und Nichteisenmetallschrott, Altfahrzeugen, Elektronikschrott und die Herstellung von Sekundäraluminiumbarren aus Aluminiumschrott. Das in Hongkong residierende und auf den Cayman Islands registrierte Unternehmen unterhält in Asien, Europa und Nordamerika mehr als 200 Verarbeitungsbetriebe und Werftbetriebe. Ende 2016 übernahm die Chiho Environmental Group Limited die Scholz Holding GmbH mit ihrer mehr als 100-jährigen Erfahrung im Metallrecycling.