Varta steigt in den MDAX und TecDAX auf

Ellwangen. Fielmann und 1&1 Drillisch steigen ab, Teamviewer und Varta auf: Beide Unternehmen sind neu in MDax. Dieser umfasst die 60 mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz unmittelbar auf die 30 Dax-Werte folgen. Ebenfalls aufgenommen wurde Varta vom TecDax der Börse Frankfurt, der wiederum die 30 größten und – gemessen am Handelsvolumen – umsatzstärksten Technologieunternehmen listet. „Der schnelle Aufstieg in den MDax und die zusätzliche Aufnahme in den TecDax ist ein weiterer Beleg für die Attraktivität der Varta-Aktie“, erklärte Finanzchef Steffen Munz. Dennoch verlor die Aktie der Varta am Donnerstag nach dem Allzeithoch am Mittwoch an Wert.

Der Grund: Die Mehrheit an Varta gehört dem österreichischen Industriellen Michael Tojner. Dessen Holding Montana Tech verkauft über Nacht rund 808 000 Varta-Aktien an institutionelle Investoren. Dabei nahm Tojner knapp 98 Millionen Euro ein, wie die Investmentbank Berenberg mitteilte. Tojners Anteile an Varta sinken deshalb von 60 auf 58 Prozent. Er profitierte also massiv vom Kursanstieg der Aktie im Verlauf des Jahr. Nebeneffekt: Bereits am Donnerstagvormittag büßte die Aktie ein und notierte zuletzt bei rund rund 121 Euro.